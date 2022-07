Tenis

Rafael Nadal y su retiro: "No sé si yo sería la persona ideal para entrenar"

"Por ahora no lo contemplo, aunque, como dice el refrán, 'nunca digas de esta agua no beberé'", aseguró el tenista de 36 años.

El tenista español de 36 años, Rafael Nadal, brindó una entrevista a Iberia y fue consultado sobre su futuro luego de dejar la actividad profesional, asegurando que nunca dejará de ser deportista.

"Seguro que algún día seré exdeportista de élite, pero siempre seré deportista porque el deporte es mi pasión y lo practicaré siempre que mi cuerpo me lo permita", comenzó diciendo.

Aseguró que "siempre estaré involucrado con la Academia (Manacor), que es un proyecto que empezamos hace unos años y que va tomando cada vez más fuerza".

Son respecto a la posibilidad de entrenar, comentó que "no sé si yo sería la persona ideal para entrenar a un jugador. Por ahora no lo contemplo, aunque, como dice el refrán, 'nunca digas de esta agua no beberé'", cerró.

