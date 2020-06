Fútbol Internacional

Racing Club: “Facundo Sava me apartó del grupo sin conocerme”, dijo Carlos Núñez

“Cocca era mucho más cercano al jugador, te dabas cuenta de que había sido futbolista”, contó el delantero. “Eso con Sava nunca me pasó”, añadió.

Carlos Núñez jugó en Racing Club de Avellaneda en la temporada 2015/2016. Durante ese lapso defendió la camiseta de la "Academia" en diez ocasiones donde marcó tres goles.

Diego Cocca fue el entrenador que decidió traerlo a Racing y tuvo un comienzo auspicioso. Aunque una lesión de ligamentos cruzados lo dejó afuera de las canchas y eso, a la hora de su vuelta, le pasó factura.

Llegó Facundo Sava como director técnico de Racing y decidió no contar con los servicios del delantero ex Peñarol y Liverpool. Tal es así que estuvo entrenando con la tercera hasta que finalizara su vínculo.

El delantero habló, en una entrevista con el programa El Show de Racing, y se refrió a esa situación que vivió con el "Colorado" Sava: "Me apartó del grupo sin conocerme, no me dio oportunidades".

Núñez dejó en claro que "si Cocca se hubiese quedado en Racing después de 2015, hubiese tenido más chances".

Por último, comparó a los dos entrenadores: "Diego era mucho más cercano al jugador, te dabas cuenta de que había sido futbolista. Y si después de un entrenamiento se tenía que quedar dos horas charlando con vos sobre algo puntual, lo hacía. Eso con Sava nunca me pasó".

