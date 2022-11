Qué recomendaciones hizo Cancillería a los uruguayos que viajan a la Copa del Mundo

Noticias

La Embajada de Uruguay en Catar proporcionó una guía para los ciudadanos uruguayos que viajen a la Copa del Mundo. En este sentido, el texto orienta a los viajeros sobre qué prever para disfrutar del Mundial sin ningún problema.

De este modo, la guía sugiere que, antes de viajar, las personas contraten un seguro médico de viaje con “la más alta cobertura”, ya que en Catar los costos de servicios privados de salud pueden ser muy elevados; se recomienda a quien tenga una enfermedad preexistente que la declare a la hora de hacer el trámite. Además, el documento recuerda que si la persona necesita llevar medicamentos controlados o recetados a Catar, debe asegurarse de llevar la receta de su médico, que detalle el tipo de droga, la cantidad recetada y la dosis. Esta nota o carta también debe estar firmada por el médico/consultor en papel membretado con sello del hospital o consultorio.

En lo que respecta a la solvencia económica, la embajada recomendó a los viajeros que informen a su banco que estarán en Catar para así evitar que bloqueen sus tarjetas. Asimismo, sugirió viajar con euros o dólares para cambiarlos por riyales cataríes; quien ingrese con una cifra mayor a 10.000 dólares deberá declararlo. También, la guía insiste en que los turistas no dependan exclusivamente de los cajeros automáticos, debido a que “pueden existir dificultades técnicas para el retiro de fondos”. Además, para que las casas de cambio acepten los dólares, estos deben haber sido emitidos después de 2009.

Sobre cómo adquirir las entradas para los eventos deportivos, Cancillería sugiere que sea a través de la página de la FIFA o agencias oficiales, para esto el viajero debe solicitar la tarjeta Hayya (Fan ID) en este enlace. A partir del 1.° de noviembre, la tarjeta mencionada es un requisito excluyente para ingresar al Estado asiático, así como también el correo electrónico con la aprobación de esta y el pasaporte vigente —con vigencia mínima de seis meses— y en buen estado. Además, Cancillería recomienda al viajero guardar una copia de su documento, los boletos de avión y reserva de hotel para facilitar su reposición en caso de robo o extravío. En este caso, se debe realizar la denuncia en la comisaría más cercana y avisar al Consulado de la Embajada de Uruguay en el Estado de Catar.

Además, para desplazarse por el Estado asiático e ingresar a los estadios sin necesidad de presentar el pasaporte, Cancillería recomienda tramitar la Fan ID, que se realiza a través de este link.

Requisitos para ingresar a Catar con pasaporte uruguayo durante el 1. ° de noviembre de 2022 y el 23 de enero de 2023

- Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y en buen estado de conservación

- Hayya Card

- Pasaje de ida y vuelta

- Reserva de alojamiento

- Seguro médico internacional

- Entradas para los partidos

Requisitos sanitarios por Covid-19

A partir del 1.° de noviembre de 2022 no será necesario que los visitantes presenten un certificado de prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o antígeno rápido antes de viajar. Sin embargo, Cancillería sugiere al viajero que esté atento a esta web ante cualquier cambio.

Recomendaciones

- No transportar sustancias ni artículos prohibidos.

- No aceptar solicitudes de desconocidos para transportar encargos y controlar de forma permanente su equipaje.

- Guardar el pasaporte en un lugar seguro y conservar una copia de este en su correo electrónico.

- En caso de detención, solicite hablar con la Sección Consular de la Embajada.

Está estrictamente prohibido

- Conducir en exceso de velocidad y bajo la influencia de alcohol y/o otras drogas. La tolerancia de alcohol en sangre al conducir es cero.

- Vender, revender, subastar o donar entradas, actuar como agente comercial de otra parte o transferir en modo alguno el ticket, a excepción de hacerlo mediante el sistema oficial de reventa de FIFA.

- Arrojar basura en la calle es sancionado con multa de hasta QAR 10.000,00

- Las agresiones a la dignidad sexual son castigadas con cárcel.

- Es un delito beber alcohol o estar alcoholizado en público. Por ejemplo, beber en un lugar público puede resultar en una pena de prisión de hasta 6 meses y/o una multa de hasta QAR 3.000.

- La edad mínima para beber alcohol es de 21 años. Hay tolerancia cero para los delitos relacionados con las drogas. Las sanciones por uso, tráfico, contrabando y tenencia de drogas (incluso en cantidades residuales) son severas. El castigo puede incluir largas penas privativas de libertad, fuertes multas y deportación.

- Comportamientos indebidos en el estadio.

- Maldecir y hacer gestos groseros se consideran actos obscenos y los infractores pueden ser encarcelados y/o deportados.

- Cancillería recomienda tener especial cuidado al tratar con la policía y otros funcionarios.

- Las cámaras fotográficas profesionales y los drones están prohibidos.

- Realizar compraventas fraudulentas está prohibido. Por eso, tome las mayores precauciones para la compra de sus entradas a los partidos.

- Tomar fotos de personas locales sin pedir permiso, especialmente de mujeres.

- Tampoco está permitido tomar fotografías de edificios gubernamentales oficiales, plantas industriales y campamentos militares.

- Usar bikinis en las playas públicas; son tolerados en las playas privadas de los hoteles.

- Llevar cualquier bebida alcohólica y/o sustancia prohibida.

La guía de Cancillería explica que, para entender los conceptos de la cultura catarí, el viajero debe tener en cuenta que sus raíces son del Islam. De este modo, gran parte del Código Penal del país se basa en la ley Shariah y la Embajada recomienda que los uruguayos que viajen se informen sobre de qué va. En este sentido, el documento sugiere que se eviten las demostraciones públicas de amor, ya que pueden conducir al arresto. En Catar, que dos personas convivan sin estar casadas está prohibido, así como también el sexo fuera del matrimonio. Además, los comportamientos sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales: pueden conducir a penas de prisión e incluso pena de muerte.

Asimismo, la manera de saludar debe ser un suave y breve apretón de manos; con las mujeres hay que evitar cualquier contacto físico en el saludo, solo se realiza un gesto a modo de cortesía, colocando la mano en el pecho e inclinando levemente la cabeza. En lo que respecta a la vestimenta, se recomienda que tanto los hombres como las mujeres se cubran los hombros y las rodillas. Por eso: tenga una pashmina o pañuelo como elemento básico. Estas pueden conseguirse en la feria del Souq Wakif, donde hay una gran variedad de locales donde se pueden comprar.

Si bien la mayoría de la gente en Catar habla inglés, hay una gran cantidad de extranjeros que hablan diferentes idiomas y dialectos. El idioma oficial es el árabe, y aprender algunas palabras o frases puede demostrar un interés en el país. La palabra para “hola” se dice “marhabaa” y “gracias” es “shukraan”.

Tenga en cuenta el llamado para el Athan, que es el llamado a la oración. Al estar en un país de mayoría musulmán, se escuchará la llamada a la oración cinco veces al día, todos los días. No ponga música alta mientras se llama al Athan.

Frases útiles para casos de urgencia

—No hablo árabe y no me siento bien, ¿puede indicarme dónde hay un hospital? / I don’t speak Arabic and I don’t feel well, can you tell me where there is a hospital?

—No hablo árabe, ¿puede indicarme cómo llego a… / I do not speak Arabic, can you tell me how I get to…

—Soy uruguayo y solicito llamar a mi Embajada. / I am Uruguayan and I request to call my Embassy.

Cancillería sugiere utilizar transporte público y preferiblemente el transporte al que se accede mediante la Fan ID para trasladarse a los partidos, ya que en los estadios ni taxis ni vehículos particulares tendrán acceso.

Información de contacto de la Embajada de Uruguay en Catar

Dirección: Villa 38, Area 64, University Road, Al Jabeilath, P. O. Box 23237, Doha, Qatar.

Teléfono: +974 4411 3833.

Celular de emergencia consular: +974 5031 6153.

Correo: uruqatar@mrree.gub.uy y scdoha@mrree.gub.uy.

