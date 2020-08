Qatar: Diego Aguirre fue elegido mejor director técnico del año por amplio margen

Luego de una semana de votación tras elegir las ternas, la Liga de las Estrellas de Qatar anunció este domingo los ganadores de distintos premios, tales como el mejor futbolista, el sub-23 más destacado y el director técnico.

En la terna de entrenadores estaba nominado Diego Aguirre, de Al-Rayyan, y se impuso por amplio margen. El uruguayo, que es acompañado por Juan Verzeri, Enrique Carreras y Fernando Piñatares en su cuerpo técnico, obtuvo el 64% de los votos.

Los otros ternados eran el serbio Slavisa Jokanovic, quien llevó a Al-Gaharafa a ser una de las revelaciones de la temporada por ocupar el cuarto puesto, y el español Xavi Hernández, quien al mando de Al-Sadd fue tercero en la Liga y ganó la Supercopa de Qatar y la Copa Príncipe.

El equipo de Aguirre finalizó segundo a un punto de Al-Duhail y el club anunció este sábado la renovación de su contrato por una temporada más.

