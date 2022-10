Putellas repitió Balón de Oro femenino; Courtois elegido mejor arquero y Gavi mejor joven

La española del Barcelona Alexia Putellas se alzó con el Balón de Oro femenino por segundo año consecutivo, por lo que se convierte en la primera jugadora que repite en el galardón creado en 2018.

Putellas, ganadora de la liga española y finalista de la Champions League, en la que fue declarada mejora jugadora, se impuso a rivales como su compatriota Aitana Bonmatí y sus compañeras en el Barcelona Fridolina Rolfo (Suecia) y Asisat Oshoala (Nigeria), la francesa Wendie Renard, ganadora de la Champions con el Lyon, la inglesa Beth Mead o la alemana Alexandra Popp.

La futbolista de 28 años ganó las dos últimas ediciones. En 2018 ganó la noruega del Lyon Ada Hegerberg, al año siguiente la estadounidense del Reing FC Megan Ripione y en 2020 el premio no fue otorgado a causa de la pandemia.

BACK TO BACK WINNER!



ALEXIA PUTELLAS IS THE 2022 WOMEN’S BALLON D’OR! @alexiaputellas@FCBfemeni#ballondor pic.twitter.com/dt483n5ioi