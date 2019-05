Progreso: “Por cómo se dio, perdimos dos puntos”, lamentó Rocco tras el 2-2 con Peñarol

Fútbol uruguayo

“Pese a ser un equipo en formación y a que empezamos en enero, estoy muy conforme con el equipo. Quedé conforme con el trabajo de los jugadores y con la entrega de este plantel que ha respondido a las mil maravillas”, dijo Leonel Rocco, entrenador de Progreso, luego del 2-2 frente a Peñarol en el Campeón del Siglo, donde dos veces estuvo en ventaja.

“Es muy rara la sensación porque teníamos el partido. Sabíamos lo que es Peñarol pero veníamos por los tres puntos para mantenernos en zona de privilegio, pero por cómo se dio el partido perdimos dos puntos”, señaló, lamentando el gol de Gabriel Fernández a los 93’.

“En los últimos 20 no pudimos tener la pelota, que era la idea. Empezamos a perderla muy fácil cuando la recuperábamos y Peñarol nos empezó a meter en nuestro arco hasta que en el tercer minuto de descuento se dio esa fatalidad que terminó en el 2-2”, analizó.

“Tenemos una manera de jugar; queremos un equipo corto y agresivo, y después, al tener la pelota, con vértigo y velocidad. A veces se da y a veces no. Contra Cerro Largo no pudimos en ataque pero nos hicimos fuertes en la parte defensiva. Hoy defensivamente, a no ser el primer gol, creo que hicimos un buen trabajo. En la segunda parte del libreto por momentos tuvimos muy bien el balón y llegamos, no con la asiduidad que pretendemos pero bien”, agregó.

“Estoy muy conforme para ser un equipo que se formó a nuevo en enero. Hemos sido protagonistas, que era de las cosas que les pedimos a los jugadores, y con el objetivo bien alto de clasificar a una copa internacional después de mucho tiempo. Tenemos 22 puntos, que no es fácil, y nos queda una fecha. Trataremos de cerrar de la mejor manera”, concluyó.