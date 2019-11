Progreso: "Nacional va a jugar en la cancha más linda del fútbol uruguayo", dijo Canobbio

Fútbol uruguayo

El presidente de Progreso, Fabián Canobbio, aseguró que el duelo ante Nacional que se desarrollará en el Abraham Paladino se desarrollará en lo que definió a su parecer como "la cancha más linda del fútbol uruguayo".

Canobbio, entrevistado por el programa "Último Al Arco" de Sport 8.90, fue consultado sobre los dichos de Álvaro Gutiérrez que expresó: "me hubiera gustado que fuera en una cancha más linda, pero es su escenario y el terreno de juego, por lo que averigüe, no está en mal estado".

"Lo escuche", dijo el presidente de los "Gauchos" y fue claro al decir: "desde mi punto de vista va a jugar en la cancha más linda del fútbol uruguayo".



"No me molestó para nada", dijo en referencia a las declaraciones del entrenador tricolor y analizó: "soy consciente que la cancha no va a influir en nada y creo que él lo sabe. Más allá de que le guste más o menos, el piso que es lo que supongo le interesa a él y sus futbolistas, no va a ser un inconveniente para que el partido decante para un lado u otro".

"Se hizo todo lo posible, el canchero cumplió un gran trabajo y el piso esta en muy buenas condiciones", finalizó.

Ante la pregunta de si con Peñarol su equipo también será local en su feudo, expresó: "la idea es jugar en el Paladino que es lo que quiere nuestra gente, el socio y el barrio. Más allá de que las necesidades económicas son enormes, hay que priorizar otro tipo de cosas. No lo puedo asegurar al cien por ciento, pero la prioridad es jugar en el Paladino".

Y finalizó hablando del momento deportivo de Progreso: "peleando un campeonato con Peñarol y Nacional sería muy audaz decir que somos favoritos. Estamos en una buena posición y para nosotros es un plus jugar con los dos de local. Nos da muy buenas expectativas, además eso se suma al buen rendimiento del equipo".