Presidente del Torino y la vuelta del fútbol italiano: “Para mí la Serie A ya se acabó”

La Serie A se encuentra suspendida desde el nueve de marzo por la pandemia del Covid-19. La gran duda que hay en Italia es: ¿se retomará el campeonato o se dará por finalizado? Debido a que están muy apretados con el calendario.

El presidente del Torino, Urbano Cairo, tomó la palabra y fue enfático con respecto a la continuidad del campeonato italiano en Radio Rai: "Repito, para mí la Serie A ya se acabó. En Wuhan empezaron con medidas protectoras el 25 de enero y las quitarán el 8 de abril, o sea tras dos meses y medio. Aquí, con dos meses de interrupción, volveríamos a empezar a finales de mayo si todo va bien".

"Eso significaría que los equipos empezarían a entrenar en mayo para jugar a finales de junio y acabar en agosto. Luego habría que conceder un mes de vacaciones y empezar la temporada siguiente en noviembre. No es posible", declaró.

Cairo había dicho, la semana pasada, que era importante tratar de no "arruinar también la próxima temporada" y manifestó que el título de la Serie A no se le debería dar a ningún equipo: "El título no debería ser entregado a nadie. La liga no acabó y hay tres equipos muy cerca. Ni siquiera Andrea Agnelli (presidente de la Juventus) ha dicho que hay que entregar el Scudetto".

El torneo italiano fue suspendido con la Juventus en lo más alto y en el segundo puesto está la Lazio a tan solo un punto de la Vecchia Signora. La tercera posición es ocupado por el Inter de Milán.

El ministro del deporte italiano, Vincenzo Spadafora, estableció que no dejará que los clubes vuelvan a los entrenamientos en sus centros deportivos durante todo el mes de abril. Además, aseveró que es casi imposible la vuelta de la actividad para el tres de mayo, como querían las autoridades del fútbol italiano.

