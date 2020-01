Presidente del Atlético Madrid: “Aquí quiero ver a los grandes jugadores y Cavani lo es”

Fútbol Internacional

La novela para saber dónde jugará Edinson Cavani, de 32 años, continúa. El delantero le comunicó al gerente deportivo del París Saint Germain, el brasileño Leonardo, su deseo de salir del club debido a los pocos minutos que acumula tras el arribo del argentino Mauro Icardi. Cabe destacar que el vínculo entre Cavani y el PSG llegará a su fin en junio de este año.

Uno de los equipos que más fuerza está haciendo por fichar al salteño es el Atlético Madrid. El entrenador Diego Simeone piensa que Cavani le pueda aportar la gran falencia que ha tenido su equipo a lo largo de la temporada: el gol.

Además, el presidente del Aleti, Enrique Cerezo, habló sobre el uruguayo en la previa del juego de su equipo ante el Cultural Leonesa (de la tercera división) por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey: "A mí me gustaría ver en el Atlético a todos los grandes jugadores y Cavani es un gran jugador".

Cerezo declaró que no habrá novedades hasta el último día del mercado de pases, que es el 31 de enero: "No lo sé, me imagino que seguirán negociando y que no se sabrá nada hasta el último día que se acaben las posibilidades de fichajes".

En estos días, Leonardo confirmó que les llegó una oferta del conjunto español por el delantero uruguayo: "Hemos tenido una propuesta del Atlético Madrid, pero no la aceptamos".

Según informó la prensa europea, Atlético Madrid llevó a cabo una nueva oferta por Cavani de 15 millones de euros, ya que la primera fue de 10 millones y el PSG la desestimó. Resta aguardar la respuesta del equipo francés.