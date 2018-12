Presidente de Steaua dijo que el fútbol femenino "se alinea con ideas de Satanás"

Fútbol Internacional

Gigi Becali, presidente de Steaua Bucarest reconocido por sus afirmaciones racistas, homófobas y sexistas, aseguró en una entrevista televisiva que "el fútbol femenino es contranatura, se alinea con las ideas de Satanás".

Su disparatado argumento le lleva a concluir que "no se puede ir contra la voluntad de Dios. ¿Cómo pueden las mujeres jugar a fútbol? No tienen el físico adecuado para ello, su cuerpo no fue hecho para el fútbol, es peligroso. La mujer fue creada para ser bonita y para atraer al sexo contrario".

"Es un error dejarlas jugar a fútbol. Deberían dedicarse al balonmano, al voleibol, al basket... no a practicar deportes agresivos como el fútbol", insistió Becali. Además afirmó que si un día algún organismo obliga al Steaua a tener un equipo de fútbol femenino, dejará el cargo. Al parecer, tiene los días contados.