Presidente de River sobre llegada de Matías Arezo a Peñarol: “No sé si es el lugar ideal”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Fabián Motta, presidente de River Plate, fue entrevistado en La Oral Deportiva de Radio Universal y habló sobre la llegada de Matías Arezo a Peñarol, a préstamo desde el Granada de España por un año, con opción a regresar en julio.

“Como hincha, duele, porque es el rival directo en Copa Sudamericana, pero como directivo, pensando en la ficha que tenemos (50%) de los derechos económicos, necesita hacer fútbol”, comenzó diciendo, y añadió: “No sé si Peñarol es el lugar ideal, pero puede llegar a tener un buen año y eso nos beneficiaría”.

Con respecto a la posibilidad de que no juegue ante Peñarol por Sudamericana, aclaró: “Desde River no hicimos ningún pedido, pero hablé con Willie Tucci (expresidente) y me dijo que tenía un acuerdo de que, si venía a Uruguay, iba a tener esa cláusula de no jugar contra River. Pero lo está manejando él con el grupo empresarial”.

“Habría que ver” en el caso de la Copa Sudamericana. “Los acuerdos están para cumplirse, y si no se hace, habrá consecuencias. No nos queremos adelantar, vamos a esperar”, indicó el nuevo mandatario darsenero.

“Nos sorprendió a todos porque sabemos el potencial y la calidad que tiene. Es raro que en un año haya jugado tan poco, pero alguna explicación habrá”, cerró, hablando sobre los pocos minutos que tuvo el delantero formado en el Darsenero en Granada.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy