Presentaron la canción del Mundial femenino, que arrancará el 20 de julio

Fútbol femenino

Do it again, la canción de la Copa del Mundo femenina 2023, fue presentada este jueves, a 21 días del inicio del torneo que se disputará en Australia y Nueva Zelanda desde el 20 de julio hasta el 20 de agosto.

“El tema, interpretado por la neozelandesa Benee y la australiana Mallrat, refleja el empoderamiento, la unidad y el carácter festivo que caracterizan a la Copa Mundial Femenina”, según anunció la FIFA.

“Las artistas han colaborado para componer una canción pegadiza que cautivará a la afición del mundo entero y pondrá una inolvidable banda sonora a la competición”, agregó la FIFA.

Según el ente rector del fútbol mundial, “Do it again quedará como el himno de todo un hito en el deporte femenino, ya que este Mundial va camino de convertirse en la competición femenina de una sola disciplina con mayor asistencia de la historia”.

Por primera vez, participarán 32 selecciones y ya hay vendidas más de un millón de entradas para los 64 partidos, en los que se prevé la presencia de hinchas de más de 150 países.

Benee y Mallrat interpretarán la canción en la ceremonia inaugural, que se llevará a cabo en el Eden Park de Nueva Zelanda, donde la selección local hará su debut frente a Noruega.

No puedo, no puedo quejarme

Soy elegida, saltada por el bloque

sin parar

No podría importarme quién está mirando

¿Es solo suerte?

Lo intenté pero casi me rindo

Se siente como una adquisición de ensueño

Espero no caer bajo

Hazlo, no te rindas

Sin estrés, no te pierdas

No lo pienses más y hazlo de nuevo

Hazlo, no te rindas

Sin estrés, no te pierdas

No lo pienses más y hazlo de nuevo

Despierta, este es el comienzo

Atención, estamos volviendo a casa otra vez

Me ves brillando (brillando, brillando, brillando)

mantendré la cabeza en alto

lo haré todo de nuevo

Tuve un sueño cuando era más joven.

Pero creo que mi sueño era más como un hambre

Tuve que perseguirlo

Tuve que golpear el suelo

Tuve que volver a levantarme y cambiar las tornas

Ahora estoy mirando con asombro, con los ojos muy abiertos

Tomando en una multitud que ruge como un trueno

Y tomó algunas agallas

Y tomó un poco de arena

Y tomó algún tiempo

Pero nunca iba a renunciar

Porque éramos como

Hazlo, no te rindas

Sin estrés, no te pierdas

No lo pienses más y hazlo de nuevo

Hazlo, no te rindas

Sin estrés, no te pierdas

No lo pienses más y hazlo de nuevo

Despierta, este es el comienzo

Atención, estamos volviendo a casa otra vez

Me ves brillando (brillando, brillando, brillando)

Atención, estamos volviendo a casa otra vez

Despierta, este es el comienzo

Atención, estamos volviendo a casa otra vez

Me ves brillando (brillando, brillando, brillando)

mantendré la cabeza en alto

lo haré todo de nuevo

Hazlo, no te rindas

Sin estrés, no te pierdas

No lo pienses más y hazlo de nuevo

Hazlo, no te rindas

Sin estrés, no te pierdas

No lo pienses más y hazlo de nuevo

