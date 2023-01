Premier League: Tottenham, con Bentancur siendo figura, está derrotando 2-1 al City

Tottenham, con el regreso a la titularidad del uruguayo Rodrigo Bentancur que está jugando su primer partido en el 2023 tras recuperarse de su lesión en el Mundial ante Ghana, está derrotando 2-0 a Manchester City por un duelo atrasado de la Premier League.

El partido comenzó con el City con su tradicional apuesta ofensiva y teniendo opciones claras para anotar con Julián Álvarez y Erling Haaland teniendo opciones muy buenas de abrir el tanteador que logró sacar Hugo Lloris, determinante para mantener todo en cero.

El gol de la apertura llegó a los 44’ cuando los de Pep trataban de salir jugando desde el fondo, algo que detectó Rodrigo Bentancur que presionó a Akanji, este apurado le dejó la pelota a Dejan Kulusevski que definió y puso el 1-0.

Pero si el golpe no fue suficiente a los dos minutos de adición, un robo en zona ofensiva de Harry Kane terminó en un zapatazo que sacó dando rebote Ederson y Emerson Royal lo aprovechó de cabeza para el 2-0.







