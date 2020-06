Premier: En su vuelta, Liverpool no se quedó con la victoria y empató 0-0 con Everton

No se vio a Liverpool con la presión y el agobió que solía someter a sus rivales. Casi no llegó al área de su adversario con pelota dominada. Recurrió a otro método: los tiros de media distancia. El primero que utilizó esa vía fue el japonés Takumi Minamino. Aunque no los ejecutó de la mejor manera.

En el Derbi de Merseyside se dio un duelo muy interesante cerca del área de Liverpool: el delantero del Everton el brasileño Richarlson ante el defensor holandés Virgil Van Dijk. Lo mejor de ese choque se vio en el complemento.

El local logró inquietar de la mano del Richarlison, quien fue un dolor de cabeza para toda la última línea de los "Reds".

En el complemento, Everton optó por darle la pelota e iniciativa al visitante. Los dirigidos por el alemán Jurgen Klopp se acercaron un poco más al viejo Liverpool, pero les faltó algo muy importante: frescura a la hora de atacar.

Tal es así que no generó grandes situaciones de peligro. El Everton estuvo muy cerca de ganarlo. El conjunto del italiano Carlo Ancelotti contó con dos situaciones muy buenas. La primera fue un remate de Tom Davies que se estrelló en el palo.

La otra fue una jugada que surgió del duelo entre Richarlison y Van Dijk. El brasileño se escapó y sacó un buen tiro que obligó a que apareciera el arquero brasileño Alisson Bekcer.

En su vuelta el Liverpool dejó pasar la chance de sumar una victoria que lo pusiera muy cerca de algo que parece inevitable: coronarse campeón de la Premier League.