Poyet perjudicado por el VAR: “Le pasó a Boca y Cerro Porteño con dos equipos brasileños”

Palmeiras le ganó a Universidad Católica 1-0 a domicilio por los octavos de final de la Copa Libertadores este miércoles, en un partido donde el VAR volvió a ser protagonista por sus errores y resultó determinante en el resultado.

El único gol de la noche fue de Raphael Veiga a los 42’ mediante un tiro penal, luego de que el árbitro uruguayo Andrés Matonte pitara a instancias del VAR la pena máxima por una polémica mano que, a juzgar por los últimos cambios reglamentarios, no debió sancionarse.

El balón, antes de impactar en el brazo de Germán Lanaro cortando un centro de Deyverson, dio en el muslo del defensor chileno. Matonte ignoró la mano en tiempo real, pero los paraguayos Carlos Benítez y Rodney Aquino lo llamaron para que viera una repetición y pitó penal.

Ni bien su compatriota sancionó la pena máxima, el uruguayo Gustavo Poyet, entrenador de Universidad Católica, fue elocuente en su queja: “Pasó ayer en la cancha de Boca y en la de Cerro Porteño. Los dos contra equipos brasileños”.

El reclamo es claro; horas antes de este partido, la Conmebol suspendió por tiempo indeterminado a los árbitros que perjudicaron a Cerro Porteño frente a Fluminense y a Boca Juniors ante Atlético Mineiro. Anoche le tocó también a Universidad Católica pese al VAR.

“No voy a hablar mucho del penal porque no soy fan del VAR”, dijo Poyet tras el partido. “Yo entiendo al fútbol de una manera muy lógica y creo que estamos perdiendo la lógica en el fútbol. Lo estamos haciendo tremendamente anti-apasionado”, lamentó en rueda de prensa.

“No se sabe nada, no se respetan los tiempos de juego, se para, se habla, se da vuelta y no se juega nada. Y lo más lindo del juego es jugarlo y gritar los goles, y si alguien se equivoca, es humano. Pero del VAR ninguno sabemos las reglas”, añadió.

“Si la explicación que me dieron es que si el pie en el cual la pelota pegó antes de pegar en la mano está levantado no es penal, pero como está apoyado en el suelo es penal… cerrá, apagá la luz y vámonos porque ya no se puede jugar al fútbol”, concluyó.

