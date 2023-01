Portugal: Jugador denuncia que le ofrecieron 30.000 euros para perder un partido

Fútbol Internacional

Un jugador del Marítimo, el portugués Edgar Costa, denunció haber sido objeto de un intento de soborno de un empresario para que su equipo perdiera un partido contra el Benfica, según publica hoy la prensa lusa.



El delantero denunció que el empresario Miguel Pinho intentó sobornarle para que cediera en un encuentro contra las águilas, reveló el semanario luso Expresso.



Pinho, que negó las acusaciones al rotativo, es el representante de futbolistas como los internacionales portugueses Bruno Fernandes (Manchester United) o Nuno Mendes (París Saint-Germain).



La denuncia se habría producido en una reunión en 2019 con una fiscal encargada entonces de una investigación relacionada con sospechas de corrupción por parte del Benfica.



En la declaración a la que tuvo acceso Expresso, Costa afirma que recibió una llamada telefónica de un empresario, que le invitó a un hotel de Funchal, la ciudad donde juega el Marítimo, y que aceptó porque pensó que se trataría de una oportunidad profesional.



Cuando llegó al hotel, el mismo individuo que le invitó, identificado por Costa como Pinho, le llevó a una habitación, donde se encontraba otro hombre.



Ambos le aseguraron que “estaban allí en nombre del Benfica” y le ofrecieron 30.000 euros si “estaba dispuesto a jugar mal y no tirar al arco” en el partido contra el coloso portugués.



Se le prometió además un nuevo y mejor contrato en un club no precisado, pero el jugador lo rechazó porque quería seguir siendo “un hombre libre”.



El medio también revela que Edgar Costa fue uno de los dos futbolistas del Marítimo que participaron, de forma anónima, en otro reportaje del canal de televisión SIC en 2018 sobre presunta corrupción vinculada al Benfica.



Entonces, Costa y otro colega no identificado revelaron que personas supuestamente vinculadas al cuadro lisboeta les ofrecieron unos 40.000 euros para que perdiesen un partido de la penúltima jornada de la temporada 2015/2016 contra dicho club.



El Benfica ganó aquel compromiso por 2-0 como visitante y conquistó el título de campeón en la siguiente jornada.



Edgar Costa, de 35 años, lleva en el Marítimo desde 2014 y actualmente es el capitán del club del Funchal, situado en el archipiélago luso de Madeira.

EFE / FútbolUy