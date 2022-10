Polémica en Países Bajos: capitán del Feyenoord se negó a usar brazalete con bandera LGBT

Fútbol Internacional

"Entiendo muy bien la importancia de esta acción, pero por mis creencias religiosas no creo ser la persona correcta para apoyar esto", dijo.

Este miércoles se generó polémica en Países Bajos porque se dio a conocer que Orkun Kökçü, capitán del Feyenoord, se negó a utilizar el brazalete con los colores de la bandera de la comunidad LGBT en los próximos encuentros, alegando que se debe a su religión.

La Eredivisie anunció que todos los capitanes iban a estar portando el brazalete para sumarse así a la causa de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Sin embargo, el turco se negó rotundamente.

"Creo que todos son libres de hacer lo que quieran o sientan, entiendo muy bien la importancia de esta acción, pero por mis creencias religiosas no creo ser la persona correcta para apoyar esto", aseguró. Debido a esto, Kökçü se vio obligado a renunciar a la capitanía de su equipo: "No me sentiría cómodo", añadió.

"Imagino que habrá gente decepcionada por mi decisión y para nada es mi intención. Entiendo que los sentimientos hacia mí no se desvanezcan con estas palabras, pero espero que mi elección por motivos religiosos sea igualmente respetada", completó.

Sin embargo, no fue el único en negarse a usar este brazalete, ya que Redouan El Yaakoubi, capitán del Excelsior Rotterdam, también se mostró reacio. Pero en su caso, no dio ninguna declaración más que publicar la palabra "Respeto" en sus redes.

