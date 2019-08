Polémica en Ecuador por la titularidad de Frascarelli en el equipo de Leo Ramos

Fútbol Internacional

Y no llamó la mamá

Barcelona de Guayaquil marcha quinto en el campeonato ecuatoriano con 36 puntos en 20 partidos y está a ocho del sorpresivo Universidad Católica, que manda con uno de ventaja sobre Macará. La campaña no es buena y los últimos encuentros pusieron al entrenador, Leonardo Ramos, en el ojo de la tormenta, dados los resultados y una reciente decisión; darle la titularidad a Damián Frascarelli en lugar de Máximo Banguera.

Después de perder 2-1 ante Macará el pasado 14 de julio, el director técnico uruguayo mandó a la cancha a su compatriota arquero, quien en su debut a nivel local con el conjunto amarillo no pudo evitar un categórico 1-5 a manos de Mushuc Runa como visitante. Luego el equipo venció 4-1 a Independiente del Valle como local, y el domingo pasado perdió 2-1 ante Universidad Católica en Quito.

“Estoy apenado por la situación. No estamos pasando por un buen momento. En los últimos tres o cuatro partidos hemos recibido 10 u 11 goles. Durante los años que he estado en este club no hemos recibido esa cantidad de goles en partidos seguidos”, expresó Banguera esta semana. Esas declaraciones generaron polémica y dispararon el debate en los medios y en los hinchas a través de las redes sociales.

??? ACALORADA DISCUSIÓN:



Frascarelli vs. Banguera



"Frascarelli no ha hecho nada sensacional o distinto a Máximo Banguera."@jamolestina pic.twitter.com/QOQ23aacwo — Fútbol 17 ? (@Futbol17_ec) August 8, 2019

Banguera cumplirá 34 años en diciembre y es un referente del Barcelona, club al que llegó en 2009 desde el Espoli. En 2010 se ganó el puesto de manera indiscutida y desde entonces fue titular en 424 partidos y suplente en 15, contando los últimos tres. Los hinchas se dividen entre quienes reclaman respeto por su trayectoria y los que sostienen que Ramos estuvo bien al quitarle la titularidad.

Luego de que el tema tuviera gran repercusión en los medios ecuatorianos, Banguera puso paños fríos y aclaró los tantos diciendo que siente “todo el respeto y admiración hacia Frascarelli”. “Yo también soy parte del equipo, la responsabilidad viene de todo el plantel. No hemos pasado un buen momento en la parte defensiva pero me incluyo”, dijo al programa Camino al Vestuario de Radio Play FM 95.3.

“Con Frascarelli nos llevamos súper bien”, dijo, más allá de reconocer que “dentro del equipo puede haber una disputa sana por el puesto”. “Trato de alentar a los compañeros desde fuera para que todo les salga bien”, añadió, y recordó haber rechazado “una oferta de un equipo mexicano hace un mes”.