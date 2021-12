Plaza Colonia: Cristian Rodríguez fue tendencia en redes por el penal que no ejecutó

La semifinal del Campeonato Uruguayo se definió este martes en el Estadio Centenario con título para Peñarol, luego de que Plaza Colonia no pudiera forzar dos finales ni en los 120 minutos de juego, que acabaron 1-1, ni en la tanda de penales, que finalizó 8-7.

En medio de los tiros penales llamó la atención que Cristian Rodríguez no estuviera entre los cinco que remataban en el conjunto de Eduardo Espinel. Los elegidos fueron Juan Cruz Mascia, Haibrany Ruiz Díaz, Elías Umeres, Yvo Calleros y el brasileño Leonai Souza.

De los primeros cinco, sólo falló Calleros elevando su remate. Luego fue el turno del uno a uno y pasaron Leandro Suhr, Ezequías Redín, Nicolás Olivera y Emilio Zeballos, quien le erró al arco y dejó el título a pedir de los aurinegros, que lo liquidaron con un zurdazo de Nicolás Gaitán.

Sólo el arquero Santiago Mele y el experimentado Cebolla Rodríguez no remataron, lo que llamó la atención de todo el público en el Centenario. El hecho de no ejecutar hizo que la palabra “Cebolla” fuera tendencia en Twitter.

Desde hinchas de Peñarol que se divirtieron con la situación hasta fanáticos de Nacional que utilizaron el hecho para criticar a Sebastián Fernández por marcar el gol de Liverpool que le impidió al elenco tricolor volver a depender de sí mismo para campeonar. Hubo de todo.

Yo creo que si habian 11 penales, el Cebolla se hacia el lesionado. No tengo pruebas ni tampoco dudas

El corazón no se equivoca y el cebolla prefirió no patear un penal, pobres lo que no lo sienten y se piensan que esto es solo por plata pic.twitter.com/tMaSoQfH0I