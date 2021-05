Fútbol Internacional

Piqué y el cruce con Suárez por simular una falta en el área: “Venga, gordo, no me jodas”

Barcelona y Atlético de Madrid igualaron sin goles en el Camp Nou. El Colchonero dejó de depender de si mismo para poder ganar el título de la Liga de España y el Culé no aprovechó la gran chance de convertirse, momentáneamente, en el líder del campeonato.

Hubo otro hecho que se destacó: la vuelta de Luis Suárez al Camp Nou. El delantero uruguayo defendió la camiseta del Barcelona durante seis años (2014-2020), donde ganó un total de 13 títulos y se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del club.

Esto significó que el uruguayo se reencontrara con varios amigos. Entre ellos: Lionel Messi y Gerard Piqué. Con este último tuvo un cruce por un supuesto penal que pidió el delantero de la selección uruguaya.

Yannick Carrasco llevó a cabo un centro/remate a los 36' que el arquero Marc André Ter Stegen logró rechazar. Suárez se tiró en busca de la pelota y, como no llegó, simuló una supuesta infracción del portero alemán.

Esto produjo la bronca de Piqué con el uruguayo: "¡Venga, gordo, no me jodas!". A su vez, el Pistolero se la agarró con Ter Stegen: "¿Me das o no?". Al final el árbitro Antonio Mateu Lahoz no compró la simulación del uruguayo.

Sin embargo, cuando finalizó el encuentro, Suárez se terminó abrazando con sus excompañeros dejando en claro que todo lo que sucedió quedó en el campo de juego.

