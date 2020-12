Pierre Webó: "El cuarto árbitro excedió demasiado los límites", dijo por insulto racista

Fútbol Internacional

El entrenador asistente del Basaksehir turco, el camerunés Pierre Webó, habló sobre el incidente vivido en el Parque de los Príncipes en el partido ante PSG de Champions, donde el cuarto árbitro, el rumano Sebastian Coltescu lanzó un insulto racista que llevó a que los jugadores de ambos equipos se retiraran de la cancha.

El ex delantero tricolor, a su regreso a tierras turcas, hizo una pequeña declaración ante los medios de prensa allí presentes y luego de agradecer a todos los que le manifestaron su apoyo, expresó: "nuestro presidente, el entrenador y los jugadores han estado todos juntos ante lo sucedido".

"En cuanto al árbitro, dijo lo que todos escucharon", mencionó y amplió: "fue muy extraño escuchar decir estas palabras en un árbitro con licencia UEFA Pro y creo que excedió demasiado los límites. El apoyo brindado fue muy importante, se tomó una dimensión diferente contra el racismo y se adoptó una postura. Muchas gracias a todos".

"Era una palabra que no debería mencionarse", siguió comentando y relató: "vimos que el equipo arbitral era muy agresivo, no hubo decisiones justas para los dos equipos y tuvimos que reaccionar ante esto. Era una palabra que no se debía pronunciar, ni utilizar despectivamente, más en estos tiempos. Después de eso, todo se desencadenó en lo que se vio".

Deseando sancionar a Webó con una tarjeta roja por protestar, el cuarto árbitro rumano Sebastian Coltescu se había referido sobre él con el árbitro principal como "el negro" en rumano ("negru"), provocando la ira de ambos equipos, que abandonaron el terreno de juego como protesta.

La UEFA, el órgano rector del fútbol europeo, anunció que iniciará una "investigación en profundidad" sobre las acusaciones de racismo contra el árbitro rumano.

El partido se detuvo el martes con 0-0 en el minuto 14 y se reanudó el miércoles desde ese momento, con un nuevo equipo arbitral. El París SG, que ya estaba en octavos de final, se impuso por 5-1.

