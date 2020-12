Petr Cech vuelve al Chelsea a los 38 años, 18 meses después de haberse retirado

Petr Cech jugó su último partido como profesional el 19 de mayo de 2019, cuando defendiendo al Arsenal perdió 4-1 la final de la Europa League frente al Chelsea. Meses más tarde cambió de disciplina para el hockey y asumió como director deportivo en el Chelsea.

Hoy, a los 38 años, el guardameta checo está pronto para volver a calzarse los guantes a pedido de Frank Lampard, actual entrenador del conjunto azul de Londres y otrora compañero en las mejores temporadas de su extensa carrera.

Hace un par de meses, Cech fue inscripto por el Chelsea en una lista de jugadores como “medida preventiva por el COVID-19” ante la posibilidad de que haya bajas por contagios. Ya en noviembre avisó que estaba pronto para volver, y este lunes lo hará.

El equipo reserva del Chelsea se medirá con el Tottenham Hotspur en la Premier League 2 y no podrá ser de la partida el finlandés Lucas Bergstrom, que es el habitual titular, porque el sábado jugó con la sub-18 y no se le permite jugar dos cotejos en menos de 48 horas.

And set to start in goal for #CFCDev is... @PetrCech! ?? https://t.co/iIQ9qI0O4o pic.twitter.com/F93MnzNMpl