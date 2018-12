Pese a una “reunión productiva”, Nacional y Domínguez mantienen diferencias

Nacional

Eduardo Domínguez viajó este miércoles a Uruguay y su presencia en Montevideo hizo pensar que era inminente su arreglo con Nacional. Sin embargo, tras horas de reunión comenzaron a conocerse diferencias económicas entre el club y el entrenador argentino.

En conferencia de prensa a la salida de la reunión, el vicepresidente tricolor Alejandro Balbi señaló que el club "no tiene DT", a pesar de una "reunión productiva".

Las diferencias, señaló, son "absolutamente económicas". "Todos saben cuál es la realidad económica del club. La que hemos dicho en la campaña, la que asumió esta comisión, el esfuerzo que le hemos pedido al socio. Nacional tiene un techo y estamos cerca de él", repasó Balbi en declaraciones recogidas por Sport 890.

Balbi señaló que es "optimista" pero apuntó que hoy las negociaciones están "empantanadas".

El vicepresidente reconoció el gesto y la buena relación que hay, tanto con Domínguez, como con su representante. "Domínguez demostró ser muy sensible con la situación de Nacional. Tenemos que adaptar la realidad del cuerpo técnico a la realidad del club", apuntó.

Balbi "valoró mucho" que Domínguez haya viajado a Uruguay: "Nos ha demostrado que está comprometido con el proyecto que queremos, pero son profesionales y nosotros serios: si asumimos una responsabilidad tenemos que cumplirá", acotó.

El dirigente aseguró que hay un "plan b y un plan c", y que se trata de un entrenador uruguayo y otro argentino, aunque no quiso develar nombres.

Paralelamente, en las últimas horas algunos medios informaron que Nacional había cerrado la incorporación. Sobre esto, Balbi fue contundente: "Si no tenemos técnico... No sé quién habló de jugadores. Nosotros no hablamos con nadie. Oficialmente no hay nada".