Pese a sonar para Peñarol y Nacional, finalmente Joaquín Varela firmó con Instituto

Joaquín Varela era uno de los nombres que sonaron para reforzar tanto a Peñarol como a Nacional en este mercado de fichajes, pero, finalmente, el zaguero uruguayo emigró hacia el fútbol argentina para jugar en Instituto.

El defensa de 24 años quedó libre de Deportivo Maldonado y reforzó al equipo cordobés, que regresó a Primera División luego de 16 años. De esta manera, se terminó la novela sobre el futuro del joven zaguero.

El zurdo disputó 28 partidos durante el 2022 con el equipo fernandino y convirtió un gol. Será su tercera experiencia en el exterior tras jugar en el juvenil de Pachuca de México y Pafos de Chipre.

En nuestro país se inició en Defensor Sporting en el año 2016 y también defendió las camisetas de Villa Española en 2018 y Fénix en 2019, para luego irse a Deportivo Maldonado.

“Cuando me presentaron la propuesta no dudé en ningún momento, es un club atractivo, que viene de un buen año, me parecía que este era el camino para crecer personalmente”, dijo a las redes del club argentino.

