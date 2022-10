Periodista lloró en entrevista con Messi, que reaccionó de una forma muy particular

Fútbol Internacional

Este viernes, DirecTV Sports publicó una entrevista del periodista argentino Pablo Giralt con Lionel Messi, pero sobre el final sucedió un hecho muy particular que explotó en las redes sociales.

El periodista no pudo contener su emoción y comenzó a llorar. El futbolista argentino se sorprendió y comenzó a sonreír, pero lo más curioso es que se tiró en el sillón, una reacción típica de un niño.

“Tengo una profunda admiración por vos. Soy un pibe de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda la vida con hacer esto. El sueño de mi vida era hacer una charla mano a mano con Messi”, expresó entre lágrimas Giralt.

“De alguien que lo quiere, que lo admira y que ha tenido la suerte de acompañarlo. Para mí eso es muy importante poder lograr eso. Gracias a la generosidad de Leo y a su padre”, agregó.

Messi le respondió: “A mí también me emociona poder llegar así a las personas, sé que hay personas en Argentina y en el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo futbolístico. Y me conocen a través de las entrevistas, de las pantallas y también soy un agradecido por el cariño que conseguí”.

Agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños.

Gracias Leo por tu calidez y sencillez.

Sos muy grande.

Y gracias a todos los que se emocionaron igual que yo y me acompañaron en este maravilloso viaje.

Te quiero, Leo!

???????? pic.twitter.com/Nd6tUsXkdD — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 21, 2022

