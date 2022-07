Periodista argentino sobre el regreso de Luis Suárez: “Va de lástima a Nacional”

Fútbol uruguayo

El periodista argentino Flavio Azzaro analizó la llegada de Luis Suárez a Nacional en su canal de YouTube y aseguró que “sería el mejor refuerzo del fútbol sudamericano si hubiera venido a River”.

Afirmó que sostiene esa teoría porque aunque “la gran mayoría de los uruguayos no nos quieren, yo sí tengo simpatía por Uruguay. No tengo problemas, pero esta es una cuestión subjetiva”.

“No va a mirar nadie los partidos de Nacional ni el fútbol uruguayo porque venga Suárez”, ahondó. “Por ahí” miran “los primeros 10 minutos del primer partido o el día que lo presenten y lo ves en Instagram o YouTube, pero nada más”, apuntó.

“El fútbol uruguayo no genera atracción. Ni nosotros que somos los que más cerca los tenemos, y los que sabemos de su existencia, no lo miramos, no sabemos quién juega con quién”, añadió sobre el tema.

Dijo: “primero que Suárez quería jugar en River, va de lástima a Nacional”. “Como River quedó afuera contra Vélez y no le podían pagar si no jugaban la Copa, vuelve a Nacional”, siguió.

Continuó diciendo que “quedan tres meses, va a entrenar dos veces con Nacional, dos con la selección uruguaya. Juega el Mundial y lo más probable que el año que viene se vaya a otro lado”.

Con esta decisión, “queda bien con Nacional por dos meses porque lo recontra putearon cuando iba a ir a River, se dio cuenta de eso y ahora arregla”. “Es lógico que prefiera jugar en River antes que en Nacional”, agregó.

“Si hubiese venido a River sería de los mejores refuerzos de la última década”, pero “volviendo a Nacional es bueno para los pibitos hinchas de Nacional, ahora, para Latinoamérica, es lo mismo que nadie”, sostuvo.

“Suárez no es el mejor refuerzo de los últimos años porque va a Uruguay”, sentenció.

