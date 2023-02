Peñarol: siete hinchas serán incluidos a la lista negra por colgar bandera contra Tealdi

Fútbol uruguayo

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) incluirá a siete hinchas de Peñarol a la lista negra por exhibir una bandera contra Gastón Tealdi, representante del club en el Consejo Ejecutivo de AUF, el pasado fin de semana en el Campeón del Siglo, informaron fuentes de la investigación a Montevideo Portal.

La insignia contenía la leyenda “Tealdi traidor” y fue colgada en la Tribuna Washington Cataldi. Los involucrados fueron identificados por las cámaras de identificación facial que están en el recinto deportivo.

A raíz de esto, Tealdi, vicepresidente de la AUF, presentó una denuncia ante Fiscalía debido a amenazas de muerte que sufrió luego de que las imágenes fueran difundidas en la transmisión televisiva y en redes sociales.

“Es una bandera que fue paga, porque está muy bien hecha por lo que me dijeron, y no había chances de que la policía la retirara”, dijo Tealdi a FútbolUy. Además, aseguró que le pareció “sugestivo que la empresa que tiene los derechos de televisión, cuando en algunas oportunidades selecciona a quién filma y a quién no, haya filmado tres veces la bandera”.

“Es parte de la lucha en la que estamos inmersos y es el precio que, lamentablemente, tenemos que pagar”, agregó. Contó, además, que recibió amenazas mediante “mensajes directos a través de alguna red social”.

La postura de Peñarol

Este lunes, Peñarol emitió un comunicado, firmado por el presidente, Ignacio Ruglio, en el que asegura que Tealdi “merece el respeto de todo el pueblo peñarolense” y que el agravio “nunca es el camino adecuado”.

“En el acierto o en el error, el Dr. Gastón Tealdi ha dedicado varios años de su vida a defender a Peñarol en el Comité Ejecutivo de la AUF. Gastón es hijo y nieto de una familia de dirigentes históricos de nuestra querida institución y merece el respeto de todo el pueblo peñarolense”, reza el comunicado.

“Nuestra institución como tal, por medio de su Consejo Directivo, también rechaza y condena enérgicamente lo ocurrido, trabajando desde ya para determinar responsabilidades, con el fin de evitar que quienes hayan ingresado esa bandera puedan seguir ingresando a nuestro estadio”, agregó el club.

