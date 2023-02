Peñarol se sigue reforzando y Diego Rolan fue presentado oficialmente como nueva alta

Fútbol uruguayo

Peñarol oficializó este miércoles otra alta para la temporada 2023 y es el delantero Diego Rolan que llegará en condición de libre tras desvincularse del club Juárez de México, séptima alta de los aurinegros.

Rolán de 29 años y con pasado en la selección uruguaya, llegará para integrarse al plantel de Alfredo Arias, una opción que buscaban los mirasoles desde hace días terminar de concretar.

“El día que fui a su casa para charlar de la posibilidad, me dijo que negocie con su representante porque no se quería ir de acá (Uruguay) y que no se quería perder la oportunidad de jugar con este plantel”, contó Ignacio Ruglio días atrás sobre la posibilidad.

El exvioleta pasó por equipos como Bordeaux de Francia, Málaga, Leganés, Deportivo Alavés, Deportivo La Coruña, Juárez de México y Pyramids de Egipto.

De está forma las altas de los mirasoles hasta el momento son: Sebastián Rodríguez (Emelec, Ecuador), Abel Hernández (Atlético San Luis, México), Leonardo Coelho (Nacional), Carlos Sánchez (Santos), Matías Arezo (Granada), Lucas Hernández (Atlético Mineiro), Diego Rolan (Juárez).

Mientras que las bajas que se suscitaron pasaron por: Kevin Dawson (Deportivo Cali de Colombia), Neto Volpi, Facundo Bonifazi, Brian Lozano (Atlas de México), Billy Arce, Lucas Viatri, Ezequiel Busquets, Gonzalo Silva (Deportivo Maldonado), Agustín Alaniz (Racing), Agustín Da Silveira (Fénix), Luciano Fernández (Plaza Colonia), Sergio Núñez (Larisa), Rúben Bentancourt (Liverpool)

Peñarol debutará el sábado en el Apertura cuando enfrente a Cerro a las 17:00 horas en el Estadio Campeón del Siglo donde se vislumbra el estreno de Matías Arezo.

