Peñarol se disculpó con sus hinchas por las demoras en el ingreso y salida del CDS

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este jueves, Peñarol recibió a Estudiantes de La Plata en el estadio Campeón del Siglo por el primer amistoso de pretemporada, pero volvieron a ocurrir los problemas que tiene el recinto desde el inicio: demora en el ingreso y salida del público.

El club vendió más de 20.000 entradas, pero muchas personas ingresaron tarde debido a los controles de seguridad y los escasos accesos, al punto de perderse los primeros goles.

Además, muchos optaron por irse antes para salir más rápido. Por este motivo, el club emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde se disculpan con sus hinchas por lo ocurrido.

Comunicado

“Con más de 20.000 hinchas en el estadio Campeón del Siglo, Peñarol dio el puntapié inicial en este 2023, recibiendo una vez más el invalorable respaldo de su gente y renovando la ilusión de cara a una nueva temporada.

Si bien durante el transcurso del partido se vivió una fiesta, el Club es consciente que hubo demoras tanto en la entrada como en la salida del público. Ante esto, sentimos necesario informar que, en diversos aspectos logísticos, la organización de esta serie de partidos amistosos es ajena a nuestra institución.

Durante el último tiempo, Peñarol ha dispuesto un conjunto de medidas para agilizar el ingreso y salida del público de nuestra casa, con problemas que hemos ido mejorando partido a partido; sin embargo, esas medidas no fueron replicadas en su totalidad en la noche de ayer. Eso, más otras situaciones que pudieron detectarse —no poder habilitar el uso de nuestra aplicación para el canje de entradas, la afluencia de público que visitó por primera vez; nuestra casa y por tanto no estaba familiarizada con las vías de ingreso, entre otras situaciones particulares— no permitieron la fluidez deseada.

Por supuesto, el Club pide DISCULPAS y comunica que de inmediato se puso en contacto con el resto de los organizadores -se trata de partidos bajo la égida de AUF, con participación de otras empresas- para poder darle rápida solución a los inconvenientes reportados. Peñarol, vale destacar, encontró en todas las partes una excelente disposición y así, entendiendo que faltó coordinación y sobre todo previsión, se agendó para esta tarde una reunión urgente con el fin de asegurar, ya para el próximo martes, la aplicación de medidas que agilicen la llegada y evacuación de los hinchas y así se viva una fiesta completa: antes, durante y después del partido.

El martes, el equipo vuelve a la cancha y la mejor hinchada a nuestra casa, demostrando ese amor incondicional que una vez más se puso de manifiesto anoche. El Club, desde ya, garantiza la aplicación de diversas medidas adoptadas durante el último tiempo y que han mejorado la experiencia de vivir un partido en el Campeón del Siglo, el mejor estadio de nuestro país”.

Comunicado - Club Atlético Peñarol pic.twitter.com/JiCPJB7Qa3 — PEÑAROL (@OficialCAP) January 13, 2023

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy