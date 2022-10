Peñarol podría jugar sin público ante River Plate luego de los incidentes

Fútbol uruguayo

No la saca barata

Luego de los incidentes en el Parque Viera, que llevaron a la suspensión del partido entre Boston River y Peñarol, Pablo Barreiro, integrante de la Comisión Disciplinaria, habló en VTV sobre las medidas a tomar.

Aseguró que no han hablado del tema, pero que “es algo realmente delicado”. “Hay gente que está preocupada con el tema, no sabemos qué se va a resolver, estamos a la expectativa, hablando con el Tribunal, pero no hemos definido nada”, añadió.

“Algo hemos hablado entre nosotros”, comentó, y siguió: “Hay que ver si nos vamos a juntar, si es pertinente”. En caso de que se tome una medida cautelar, debe resolverse “antes del domingo”.

Según informaron en VTV, el partido de este domingo entre Peñarol y River Plate en el estadio Campeón del Siglo sería sin público locatario. De esta manera, se aplicaría una medida cautelar, establecida en el artículo 31 del Estatuto del Fútbol Uruguayo.

Art. 31: “El órgano disciplinario podrá adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar el mantenimiento del buen orden procesal, la integridad del procedimiento disciplinario y la eficacia de cualquier decisión que se pudiera finalmente adoptar. Para ello no estará obligado a oír a las partes”.

