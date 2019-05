Peñarol dio la nómina ante Dep. Cali con la baja del “Toro” Fernández por causa judicial

Fútbol Internacional

Peñarol anunció su nómina de 22 jugadores para viajar a Cali, donde este miércoles a las 19:315 horas visitará a Deportivo Cali por el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Los jugadores citados son Kevin Dawson, Thiago Cardozo, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez, Crsitian Lema, Mathías Corujo, Lucas Hernández, Rodrigo Rojo, Walter Gargano, Marcel Novick, Cristian Rodríguez, Jesús Trindade, Guzmán Pereira, Franco Martínez, Agustín Canobbio, Ignacio Lores, Maximiliano Rodríguez, Fabián Estoyanoff, Lucas Viatri, Luis Acevedo y Gastón Rodríguez.

El aurinegro no contará con Giovanni González (posible convocado a la prelista de la selección mayor para la Copa América), Ezequiel Busquets, Brian Rodríguez, Darwin Núñez (convocados con la selección sub 20 para el Mundial de Polonia) y Gabriel Fernández, quien no fue autorizado a salir del país debido a la causa judicial en la que se encuentra involucrado.

Lista de jugadores convocados para el partido frente a Deportivo Cali ????, por la Segunda Fase de la Copa Conmebol @Sudamericana pic.twitter.com/e90zmZBYlz — PEÑAROL (@OficialCAP) 20 de mayo de 2019