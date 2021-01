Peñarol confirmó que los hisopados que se hicieron el viernes de noche dieron negativos

Fútbol uruguayo

Peñarol sacó un comunicado en el que dejó en claro que todos los hisopados que se llevaron a cabo el viernes por la noche dieron negativos. Este pedido del MSP a última hora causó mucho malestar en el club, ya que el plantel debía hisoparse en la mañana del sábado tal y como establecía el protocolo sanitario.

El pasado martes 12 de enero Peñarol comunicó los casos positivos de COVID-19 de Juan Acosta, Joaquín Piquerez, Agustín Álvarez Martínez y el arquero juvenil Randall Rodríguez. Los que se suman a los dos anunciados el sábado (Giovanni González y el juvenil Alejo Cruz).

"Sin una orden escrita y violando el protocolo. La verdad que estamos sorprendidos por la medida dispuesta por alguien del MSP. Es una medida contra Peñarol. River Plate tuvo positivos y no escuché que le hagan una ronda de hisopados en la noche", explicó el directivo Juan Antonio Rodríguez en el programa Hora 25, en Radio Oriental.

Dejó en claro que nunca "hubo una orden y un documento que avale esta medida. Estaba previsto para que el plantel se hisope el sábado por la mañana por protocolo y autorizados por el MSP y la AUF. Hubo una descoordinación".

Además, en el comunicado informó sobre el positivo de coronavirus de Matías Britos. Esto lo había anunciado el propio futbolista a través de su cuenta de Twitter: "Les cuento que desde el día martes me encuentro aislado junto a mi familia por contacto directo con un compañero positivo. Ayer a la tarde aquí en Maldonado me hisope y está mañana me avisaron que soy positivo".

Comunicado - Club Atlético Peñarol pic.twitter.com/y9uheq0OK6 — PEÑAROL (@OficialCAP) January 16, 2021

Hola, les cuento que desde el día martes me encuentro aislado junto a mi familia por contacto directo con un compañero positivo. Ayer a la tarde aquí en Maldonado me hisope y está mañana me avisaron que soy positivo. Nos encontramos hasta el momento bien los 4. Bendiciones — Matias Britos (@BritosMatias) January 16, 2021

El protocolo sanitario establece que un equipo que posee cinco casos de coronavirus (que jugaron más de dos encuentros en el 2020) puede pedir suspender su partido con un plazo de 24 horas antes del mismo. Peñarol no puede postergar su duelo con Cerro porque el positivo de Britos fue en la mañana del sábado. Aunque si podrá hacerlo para el encuentro ante Defensor Sporting por la segunda fecha del Torneo Clausura.

