Peñarol: Se confirmaron cuatro casos más de COVID-19 y podría postergar su debut

Tras los casos de coronavirus detectados el pasado sábado en Giovanni González, Alejo Cruz y un funcionario del estadio Campeón del Siglo, el plantel de Peñarol se sometió a hisopados cuyos resultados arrojaron el saldo de cuatro contagios más este martes.

Los defensores Juan Acosta y Joaquín Piquerez, el delantero Agustín Álvarez Martínez y el arquero juvenil Randall Rodríguez también dieron positivo de COVID-19, por lo que el total de casos se eleva a seis y el club tiene la potestad de pedir el aplazamiento de sus próximos dos partidos.

Los directivos aurinegros resolverán este miércoles si piden la reprogramación del duelo del sábado ante Cerro, previsto para las 17 horas en el estadio Luis Tróccoli, y el siguente ante Defensor Sporting como local el miércoles de la semana próxima.

Si bien el nuevo protocolo sanitario agilizará la continuidad del Torneo Clausura en comparación con las muchas postergaciones que hubo en el Apertura y el Intermedio, lo que no cambia es la posibilidad de que un equipo pueda pedir la postergación de un encuentro si tiene cinco o más casos activos de coronavirus en su plantel.

En caso de reprogramarse los primeros dos partidos de Peñarol, el calendario del Torneo Apertura no sería modificado y esos cotejos podría disputarse en semana de Carnaval y en la siguiente, cuando la maratón de dos fechas por semana se corte por el arranque de la Copa Libertadores. No obstante, pueden presentar una dificultad al momento de hacer el corte en la Tabla Anual para definir el cupo de Uruguay 4 a la Libertadores, dado que no todos los clubes tendrían la misma cantidad de presentaciones.

