Peñarol: Saralegui reveló el 11 que paraba el domingo y cree que se queda hasta febrero

Mario Saralegui habló del clásico que no se jugó el pasado domingo y del que se jugará el próximo. En diálogo con el programa ‘Vamos que vamos’, de 94.7 FM Radios Públicas, el entrenador de Peñarol reconoció que antes del duelo con Nacional pretendía “que se jugara contra Danubio para que pudiera estar Giovanni González, aunque todo no se puede”. “Es una baja importante, pero si con un plantel de 30 jugadores no podemos suplir a uno, algo anda mal. Podemos suplirlo”, expresó.

El artiguense no dudó al decir que si el clásico era el pasado domingo “jugaba Robert Herrera” como lateral derecho, aunque “ahora habrá que ver”. “En el último entrenamiento jugó Herrera, aunque Juan Acosta también viene bien. Tenemos una semana más y pueden pasar muchas cosas. Vamos a seguir trabajando y llegaremos bien al partido”, señaló, y descartó la presencia de Walter Gargano porque “todavía no está en condiciones”.

“El que no jugaba era (Jonathan) Urretaviscaya”, reconoció, y confirmó que el equipo se hubiera parado con Kevin Dawson; Herrera, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher y Mathias Pintos (“ahora está Piquerez y va Piquerez”); Jesús Trindade y Cristian Rodríguez; Facundo Torres y David Terans; Matías Britos y Agustín Álvarez Martínez.

Nahuelpán “para 20 o 30 minutos” y Urretaviscaya “cada vez mejor”

Consultado por el argentino Ariel Nahuelpán, comentó que “está para jugar 20 o 30 minutos sin problemas”, aunque aclaró que “viene jugando otro equipo” al que ve “bien”. “En el equipo que paré el domingo jugaba el Canario Martínez”, argumentó.

Sobre Urretaviscaya, agregó que está “bien” y “físicamente cada vez mejor”, y aclaró que “no hay problemas con nadie”. “Tal vez para este partido pretendemos otra cosa y capaz que es mejor jugando los últimos 30 minutos. Entró en el segundo tiempo de ese entrenamiento. Hay varios que pueden jugar y vamos a entrenar varias cosas, pero el equipo lo vamos a dar media hora antes de empezar el partido”, dijo

Cuando se le preguntó si Nacional es más, fue tajante: “Lo vamos a saber después del partido del domingo. Yo creo que no. Nosotros hicimos una gran copa y quedamos afuera por detalles que la gente no está considerando”. “Hubo una pelota en el palo en el último minuto que cambiaba todo”, añadió el referencia al cabezazo de un jugador de Colo Colo que dio en el caño del arco de Jorge Wilstermann y que, de haber terminado en gol, clasificaba a Peñarol a los octavos de final de la Libertadores.

Con ganas de terminar el Campeonato Uruguayo 2020

Si bien tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre y el clásico del Clausura será en las primeras semanas de enero, Saralegui cree que dirigirá también ese partido, que al igual que el del próximo domingo se fijará en el estadio Campeón del Siglo. “Hubo un cambio de mando y no está claro, pero teóricamente vamos a jugar el Clausura entero”, manifestó sobre su futuro y la asunción de Ignacio Ruglio como nuevo presidente mirasol.

Al ser consultado por su continuidad hasta el cierre del Campeonato Uruguayo, respondió sin vueltas: “¿Y por qué no? Si yo tengo contrato hasta el 31 y hay una prórroga prácticamente obligatoria. A pesar de todos los problemas que tuvimos, los entrenadores me mandaron una nota diciendo que se estaba analizando, al igual que los futbolistas, que si un entrenador tiene contrato hasta el 31 de diciembre y la temporada se extiende, estarían obligados a llegar hasta el final”.

“Puede pasar que los resultados no se den, pero ese es otro tema. Si se da un cese veremos cómo se soluciona el tema. Si estoy dirigiendo un campeonato lo quiero terminar, a no ser que Peñarol decida otra cosa”, dijo Saralegui, cuyo primer contacto con Ruglio como presidente electo fue en Los Aromos, a donde fue “a saludar”.

“No soy adivino y no sé si en un mes no estoy en Chile o en Ecuador. Tanto Ruglio como Bengoechea y como yo estamos haciendo nuestro trabajo y después se darán circunstancias que llevarán a otros a tomar decisiones (...) De Peñarol se han ido y han llegado muchos entrenadores. Muy pocos renunciaron. El único que tengo claro que renunció fui yo. Y no lo voy a volver a hacer”, concluyó.

