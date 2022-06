Peñarol: Ruglio habló de Alemán y otras posibles altas, y le preguntaron por Cavani

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Dentro de la extensa entrevista que brindó al programa partidario ‘Peñarol sin filtro’, el presidente carbonero Ignacio Ruglio habló del aspecto deportivo, volviendo a reconocer que la eliminación de la Copa Libertadores fue “un fracaso” y que la campaña del Apertura fue “muy mala”.

El respaldo a Larriera

Consultado puntualmente por los motivos de la continuidad de Mauricio Larriera, explicó que el entrenador “genera en Los Aromos un gran sistema de trabajo”. “Logró que los dramas diarios que había en los planteles quedaran reducidos a la mínima expresión. Hay paz”, ponderó.

“Cuando Mauricio tuvo las herramientas trabajaba igual que ahora, sacó campeón a un equipo con 40% menos de presupuesto, lo hizo jugar bien y nos llevó a semifinales de la Copa Sudamericana”, recordó, y se mostró autocrítico al momento de evaluar los flojos resultados de los últimos meses.

“La culpa es más mía que de él. Fui yo que no pude retener al equipo. Hubo cosas que no podíamos prever como lo de Christian Olivera o Gary Kagelmacher. Como presidente sería más fácil echar al técnico”, sostuvo, y volvió a asumir la responsabilidad por la salida de Agustín Canobbio, dado que sólo arregló “de palabra” que no se iría después de cerrado el mercado de pases en Uruguay.

“Si sigo encontrando que el plantel lo respalda y que se trabaja bien, seguiré convencido de mantener a Mauricio. Se quedará hasta

que vea que la mayoría de los indicadores no dan bien. No creo en los cambios de técnicos. No creo que esa sea la solución”, señaló.

“En lo que va del Siglo, de 15 campeonatos uruguayos en los que Peñarol cambió de técnico, sólo ganó tres. Que me digan cómo le fue a Peñarol cada vez que cambió de entrenador”, añadió.

Brahian Alemán: se sigue buscando su llegada

Consultado por Brahian Alemán, desmintió que el club haya ofrecido un sueldo más bajo de lo que el futbolista cobra en Gimnasia y Esgrima La Plata, y agregó que tampoco es cierto que exista en su contrato una cláusula que Peñarol no está dispuesto a pagar.

“Con Alemán hicimos todo el período. Hablamos con el jugador y su representante y nos dijeron que no había ninguna cláusula de salida.

Nos habían dicho que tenía arreglado de palabra con el presidente de Gimnasia que el día que Peñarol lo llamara podía rescindir su contrato porque era su sueño. Nos dijeron que tenía un salario y se lo mejoramos. Le dijimos que lo queríamos”, explicó.

“Él fue a hablar con Gimnasia y le dijeron que por el momento que están teniendo, tienen problema en dejarlo salir. Nos pidió unos días para ver si puede arreglar la situación, pero no hay una cláusula de 300.000 o 400.000 dólares como se dijo”, apuntó.

“Los que le quieren hacer creer al socio que hay que gastar plata salieron a decir que hay una cláusula y que Ruglio no pone la plata. La realidad es que no hay ninguna cláusula y que no es fácil su salida por el nivel de juego que está teniendo. Si yo fuera el presidente de Gimnasia le pediría que se quede. Los hinchas le deben estar pidiendo que por nada deje salir a su mejor jugador”, expresó.

Carneiro, Jan Hurtado y … ¿Cavani?

Respecto a Gonzalo Carneiro para reforzar la delantera, confirmó el interés y dijo tener “un muy buen vínculo con Liverpool”. “No quiero quebrar ese vínculo, pero vamos a hacer lo imposible para que llegue”, indico.

Además, reconoció que el nombre del venezolano Jan Hurtado, propiedad de Boca Juniors y actualmente a préstamo en Bragantino, “se nombró pero no es prioridad, ni cerca”.

Otro al que descartó es a Salvador Ichazo, arquero de River Plate al que “ni siquiera se nombró”. Sobre ese puesto reconoció que “quizás Neto Volpi no siga”, y cree que el arco está cubierto con Kevin Dawson, Thiago Cardozo y Randall Rodríguez.

Como laterales derechos apunta a Gonzalo Martirena o Franco Pizzichillo, le interesa Kevin Méndez y no tiene idea de dónde surgió el rumor de Edinson Cavani, de quien Telenoche informó que está en carpeta de un grupo de empresarios aurinegros que propondrían a Ruglio solventar económicamente esa posibilidad.

“Ni idea. Me estoy enterando por ustedes. Tengo muy buena relación con Cavani. Estuve en Londres por la Intercontinental sub-20, le escribí desde ahí y estuvimos charlando, pero no tengo idea. Siempre le escribo lo mismo; que un día se venga y que estaría bueno tenerlo, como le escribo a otros jugadores, pero ni idea”, explicó, y reconoció que habrá “entre cinco y siete altas”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy