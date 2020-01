Peñarol: Plantel campeón de 2003 reclama casi 300.000 dólares por premios, según De Souza

Fútbol uruguayo

Un grupo de futbolistas que fueron campeones uruguayos con Peñarol en 2003 reclamarán al club una deuda no documentada de aproximadamente 20.000 dólares por jugador por concepto de premio. Así lo confirmó Marcelo de Souza, integrante de aquel plantel, al programa Fútbol a lo Peñarol, de la 1010 AM.

"En este momento somos 10 u 11 jugadores. Martín García, Fernando Fajardo, Leonel Pilipauskas, Joe Bizera y alguno más que me estoy olvidando. También conversamos con el Tony Pacheco, que estuvo la primera mitad del año. Estamos tratando de ver la manera de llegar a los dirigentes con algo bien formado para ver qué se puede hacer con esa deuda. Lo nuestro es tratar de tener una idea formal para llegar a un acuerdo", señaló.

"Que nos reconozcan la deuda"

"Sabemos que con Jorge Barrera no tenemos problemas en hablar. Hemos tenido comunicaciones para tener alguna reunión. Estamos buscando nosotros tener las cosas claras, qué queremos y cómo", dijo el otrora volante y defensor central aurinegro, quien explicó que los jugadores no van a "hablar mal de Peñarol" ni pretenden cobrar los adeudos con intereses.

"No es que nos debían 20.000 dólares en 2003 y ahora son 50.000 y los queremos mañana. Ganamos aquel Uruguayo 2003 pero no se firmaban los premios, y menos con (José Pedro) Damiani, que era un hombre de palabra que si te decía que se pagaba, se pagaba. Ese año fue un poco complicado porque no tenía ese dinero en ese momento. Nos pidió que arregláramos y jugáramos igual, y nos daba la recaudación de ese clásico si salíamos campeones a cuenta del premio, porque después él la iba a saldar", recordó.

"Eran 18 premios de 25.000 dólares y yo cobré 2.000 a cuenta. El premio del campeonato era más o menos 20.000 dólares por jugador. Hay algunos jugadores que no están y de repente no les interesa cobrar la deuda. El total no debe llegar a los 300.000 dólares, pero no queremos apurar. Queremos saber cómo nos puede pagar Peñarol esa deuda y cuánto puede darnos por mes. No queremos que sea un peso para Peñarol, pero sí que nos den un plan de pago. Si nos dicen 3.000 dólares cada dos meses, por decir algo, bueno, no hay problema. Lo que queremos es que reconozcan la deuda. Si un mes no se puede porque tienen que pagar un sueldo, no hay problema. Eso se puede arreglar siempre", expresó.

"Dicen que no se acuerdan"

"Escuché a Isaac Alfie decir que Peñarol no tenía ninguna deuda de 2003. Es como no estar reconociendo que nosotros ganamos ese título. Hay dirigentes de aquella época que hoy están allegados al club y a los que hemos comentado esta situación, pero dicen que no se acuerdan", manifestó De Souza, quien explicó que optó por salir a hablar él en representación del colectivo de jugadores porque él, a diferencia de otros compañeros, al menos cobró un porcentaje mínimo.

"Cuando me dieron un adelanto que cobramos, yo firmé un papel a cuenta del premio. Tiene que estar en algún acta del club. Sé que hubo otros jugadores que no cobraron nada. Yo sí cobré porque fui al Palacio a buscarlo. Y hay jugadores que sí lo cobraron, como (José Luis) Chilavert, Pablo (Bengoechea) y el Gaby (Cedrés). Si vas a los libros de contaduría del club, en algún lugar está que cobraron ese dinero", argumentó.

"Hablamos con gente del club para ver si se puede hacer una reunión para buscarle una solución a este tema. A veces la gente lo toma a mal pensando que ahora que hay plata en el club queremos cobrarla. Lo que pasó ahora es que hay una directiva que quiere sanear al club. Nosotros tenemos paciencia. Hay jugadores de aquella época que tenemos que salir a trabajar y otros a los que no les fue bien y tienen hijos. Es un dinero que uno se ganó y corresponde", concluyó.