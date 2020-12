Peñarol: Para Ignacio Ruglio, la avioneta de Nacional y la gallina inflable “son folclore”

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio, quien este miércoles asumirá como presidente de Peñarol, dijo al programa ‘Último al arco’ de Sport 890 que “tenemos que bajar todos la pelota”, al ser consultado por las polémicas del pasado domingo tras el triunfo aurinegro sobre Nacional en el estadio Campeón del Siglo.

“Por un clásico se ha hecho demasiado revuelo y no le hace bien a la armonía de diciembre. No pasó nada grave para todo lo que se ha armado. Como me dijo algún actor importante del Uruguay: ‘Ayudame a bajar un poco los decibeles’. Y es lo que voy a hacer”, señaló.

El líder del movimiento Sentimiento 1891 explicó que sus hijos ingresaron junto a él a la tribuna Henderson como parte de la lista de personas que pueden hacerlo y que repartió dos lugares menos entre los habituales directivos y allegados habilitados.

Folclore: la avioneta y la gallina inflable

Además, consideró “folclore” la avioneta que los hinchas de Nacional hicieron sobrevolar el Campeón del Siglo con una pancarta que decía “4 finales en 2 días... tu papá”. “Cuando lo hacen ellos ojalá tengan los mismos minutos de debate en todos lados que cuando lo hace Peñarol, siempre que sea folclore y no violencia”, dijo.

Consultado por la gallina inflable que la hinchada aurinegra estrenó hace ya 12 años y que ha aparecido en distintos eventos, dijo que también lo toma “como folclore”. “El que quiera ser violento va a ser violento, le des o no le des el argumento del folclore”, señaló.

“Si es folclore, ojalá lo tengamos para el resto de la vida porque los que amamos la historia de nuestro club sabemos que siempre existió ese folclore cuando no había redes sociales. Hay que empezar a entender qué es folclore, qué es violencia y qué es violencia maquillada de folclore”, sostuvo.

Lo que viene; los cambios y el nuevo entrenador

Ruglio confirmó que Pablo Bengoechea asumirá como director deportivo el próximo jueves al mediodía, día en que también serán presentados al plantel Gabriel Ced´res como gerente deportivo y Walter Olivera en un cargo institucional “que estará mucho en Los Aromos”.

Además, confirmó que Darío Rodríguez “seguirá vinculado al club” aunque su nuevo cargo “se definirá la semana que viene” al igual que la nueva estructura de formativas, en la que adelantó que “habrá cambios” luego de “trabajar con la cabeza política y la cabeza rentada”.

Sobre el entrenador del primer equipo, reiteró que Mario Saralegui no continuará en su cargo y que actualmente hay “tres o cuatro técnico que interesan bastante”. “A partir de la semana que viene empezaremos a reducirlos hasta llegar a uno”, dijo, y habló de las situaciones puntuales de Julio Ribas y Diego Alonso.

“Con Julio hablo porque tengo una relación de 15 años. Hablé desde el primer día para que me ayudara a pensar y saber en qué situación estaba él. Julio siempre está en la cabeza de los que pueden dirigir a Peñarol pero hay que ver cuál es el momento ideal para que llegue. Vino a Uruguay por un tema familiar y me dijo que venía por eso, así que no nos hemos visto”, puntualizó sobre el actual seleccionador de Gibraltar.

Consultado por Diego Alonso, dijo que lo llamó “para demostrarle interés de Peñarol”. “Hace seis años que estoy en la política del club y hace seis años que quiero que el día que me toque, él esté acá. Él sabe que voy a hacer lo imposible para que eso pase. Como hemos construido una relación me interesa su situación y me dijo que todavía está con contrato. Por lo que me dijo ayer, sigue al frente del Inter Miami”, concluyó.

