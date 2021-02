Peñarol: Nicolás Schiappacasse a una firma de sumarse para el Torneo Apertura

Fútbol uruguayo

Peñarol busca un delantero y Sassuolo quiere ceder a Nicolás Schiappacasse, a quien compró de forma definitiva en octubre pasado pero ha utilizado poco. Si a eso se suma que el futbolista ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de vestir la casaca aurinegra por ser hincha del club, la ecuación es fácil.

El ex River Plate, quien a sus 22 años aún no ha logrado afianzarse en el mercado europeo, retornará a Uruguay para reforzar al conjunto mirasol de cara a la temporada 2021. No puede disputar el Torneo Clausura que está en curso, pero sí lo hará a partir del Apertura, que arrancará en abril.

Para que el préstamo se cierre sólo resta firmar y finiquitar detalles mínimos. El ex River Plate tiene el visto bueno del área deportiva y del entrenador, Mauricio Larriera, por lo que jugará a préstamo en filas aurinegras y su incorporación se hará oficial en cuestión de horas.

Schiappacasse disputó 33 disputó oficiales y metió un gol durante su periplo europeo, que empezó a mediados de 2016 tras ser transferido al Atlético de Madrid. Pasó por el equipo B de los colchoneros, por Rayo Majadahonda, Parma, Famalicao y Sassuolo. En ninguno de esos clubes pudo afianzarse como titular ni como un recambio habitual.

En filas del Sassuolo, registró minutos en apenas dos partidos; los últimos 14 en el 0-3 a manos del Inter de Milán el 28 de noviembre por la Serie A, y el segundo tiempo del 0-2 sufrido frente al SPAL por la Copa Italia el 14 de enero. Además, fue suplente en otros siete compromisos en los que no ingresó. Su última vez como titular fue el 3 de abril de 2019 en filas del Parma.

En el medio jugó con la selección uruguaya los Mundiales y Sudamericanos sub-20 de 2017 y 2019, en los que marcó nueve goles sobre un total de 27 presencias. Antes había metido un gol en el Sudamericano sub-17 de 2015, el mismo en el que deslumbró Federico Valverde.

El Chapa es la segunda incorporación aurinegra de cara al Campeonato Uruguayo 2021 tras la de Maximiliano Pereira. La diferencia es que el Mono ya cumplió con el período de confinamiento exigido tras ingresar al país desde el exterior y se sumará a los entrenamientos hoy, con la posibilidad de estar a la orden para el Clausura.

