Peñarol: Mauricio Larriera estuvo reunido con Ruglio e integrantes de la directiva

Los carboneros aceleran gestiones para definir en las próximas horas al sustituto de Saralegui, quien ya es un hecho que no continuará.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La definición del nuevo director técnico de Peñarol sigue estirándose y de momento es la primera novela que viven los aurinegros bajo la presidencia de Ignacio Ruglio. Después de quedar descartados algunos nombres como los de Gustavo Poyet, Diego Forlán o Gustavo Matosas, se apunta a tres candidatos que están en el país.

Este martes sobre el mediodía hubo una charla con Mauricio Larriera, que es el preferido por el flamante director deportivo, Pablo Javier Bengoechea. Quien fuera asistente de Gerardo Pelusso y posteriormente dirigiera a Racing, Defensor Sporting, Al Wakra de Qatar, Godoy Cruz, Danubio y Wanderers, estuvo reunido con el presidente carbonero y otros miembros del consejo directivo durante poco más de una hora.

Además de Larriera, que no tiene ningún vínculo con Peñarol en su pasado profesional, todavía corren con chances dos ex futbolistas surgidos en el club; Martín García, que dirigió a Racing hasta el mes pasado, y Paolo Montero, recientemente desvinculado del Sambenedettese de la Serie C de Italia.

La continuidad de Mario Saralegui y el retorno de Diego Forlán para la próxima temporada están descartados, así como también la llegada de Fabián Coito, que fue el último nombre que surgió en la extensa danza de posibles nombres. El ex entrenador de la selección uruguaya sub-20 tiene contrato vigente con el combinado de Honduras.

