Peñarol: Mario Saralegui volvió a Twitter, pero para dar un mensaje de cara a la elección

Mario Saralegui se despidió de Twitter el pasado 13 de noviembre con un mensaje que ya borró: “Clarito, me pide Peñarol que no use el Twitter hasta que finalice mi contrato y tienen derecho y razón, NO LO USO MÁS”, escribió aquella noche.

“Nos vemos en 2021”, agregó el artiguense, quien explicó que se debe a Jorge Barrera. No obstante, aquel tuit fue borrado por el propio entrenador carbonero, quien este miércoles de mañana volvió a publicar en la red social del pajarito.

Esta vez, Saralegui dejó un mensaje de cara a la elección del sábado 5 de diciembre, que tendrá como lugares de votación el Palacio Peñarol, el Antel Arena y el estadio Campeón del Siglo. “No comparto grupo político con ni una lista”, escribió.

Lejos de generar polémica, quiso desligarse de los candidatos, dejar un mensaje de unión e incentivar al socio a utilizar la que considera “su arma”. “Es su fortaleza y en sus manos están, tanto y tan poco como los tres próximos años del club”, señaló. “Peñarol es eterno, nosotros pasajeros”, concluyó.

