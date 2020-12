Peñarol: Mario Saralegui invitó a Carlos Bueno a concentrar de cara al clásico

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

“Estoy muy contento porque hice una invitación a Carlos Bueno para que venga a concentrar con nosotros a este partido. Aceptó y ya está en viaje. Ya está coordinada la hora del hisopado. Es un jugador que puede sumar cosas porque ha vivido cosas. Y más adelante vendrá algún otro”, contó Mario Saralegui al programa ‘Fútbol a lo Peñarol’ de la 1010 AM.

Minutos más tarde, en diálogo con el programa ‘Último al arco’ de Sport 890, el propio Bueno confirmó estar en viaje y dijo que se realizará un test de COVID-19 el jueves de mañana. “Si doy negativo me voy a Los Aromos. A lo mejor voy el viernes directo van a concentrar de noche. Pero si mañana me dan el resultado, a lo mejor ya me voy a charlar con Mario”, contó el delantero de 40 años, quien.

“Me sorprendió y me puso muy feliz. Cuando cruce el portón de Los Aromos se me cruzarán muchos recuerdos a la mente y emociones. Hace 11 años que no voy a Los Aromos y para mí es una alegría tremenda”, dijo el ex atacante aurinegro, quien debutó en el equipo de sus amores en 1999 y permaneció hasta 2005. Volvió en la temporada 2008/09 y luego nunca retornó.

“Trataré de disfrutar ese momento con los jugadores, con Mario, con el Cabeza (Ruben Paz) y con el profe, y volver a mi casa, donde hace tantos años que no voy. Vivir una previa clásica es muy importante para el jugador que tiene la posibilidad de jugar un clásico. Anécdotas clásicas hay muchas”, señaló Bueno, quien aclaró que ni siquiera se mezclará en un picado. “Estoy desgarrado. Voy a disfrutar y a aprender de Mario para cuando sea entrenador”, concluyó.

El propio jugador compartió en sus redes sociales una foto manejando rumbo a Montevideo.

