Peñarol: La venta de Darwin Núñez se aprobó en el consejo directivo, pero sin unanimidad

Fútbol uruguayo

Peñarol aprobó la venta de Darwin Núñez al Almería español este lunes de noche en reunión de su consejo directivo, en una transferencia que se votó por siete votos de 11 a favor. Los tres consejeros del sector Sentimiento 1891 se abstuvieron y el único voto en contra fue de Diego Shaw en representación del vicepresidente, Rodolfo Catino, que no concurrió por estar con licencia médica.

“La votación fue dividida porque es normal. Cada consejero fundamentó su voto y tiene derecho a marcar su posición. Antes de ir se resolvió por unanimidad la venta con determinadas condiciones y un margen para negociar, como pasa normalmente. Ayer había que decir ‘si’ o ‘no’. Algunos entendieron que no era conveniente, pero se aprobó por amplia mayoría”, dijo el dirigente Alejandro Ruibal al programa Tirando Paredes, de la 1010 AM.

“Se llegó a una venta muy importante para un jugador joven, con un valor importante y condiciones importantes. Vendimos el 80% y nos quedamos con el 20% del jugador, no de su plusvalía. Ese fue el punto más discutido e hizo que nos levantáramos de la mesa un par de veces, y nos veníamos sin nada. Fue duro y nos costó muchísimo”, agregó el directivo aurinegro.

Ruibal contó que las reuniones con los representantes del Almería se llevaron a cabo en un restaurante y se extendieron “desde las dos de la tarde hasta las dos de la mañana”. Si bien no detalló las cifras, se cerró por 6.100.000 dólares, de los cuales le quedarán 4.000.000 al club. Además, la cifra puede aumentar un par de millones con la concreción de objetivos en función del rendimiento y del ascenso del club a La Liga.

“Si no exportamos no cierran las cuentas y no pagamos las cuentas. Los costos del fútbol local son a déficit. Los sueldos que pagamos a los jugadores, con las entradas y lo que recibimos por la televisión, no se cubren. Tenemos que vender. Hay que hacer un producto, que fue lo que hizo Peñarol con mucha gente trabajando en formativas durante años”, argumentó Ruibal a la hora de explicar los pases de Núñez y Brian Rodríguez.

“Vendimos dos jugadores jóvenes en valores récords y en el momento que había que venderlos, porque los negocios hay que hacerlos en los momentos que están para hacerlos. Está lleno de negocios que pudieron haberse hecho”, agregó Ruibal.