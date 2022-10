Peñarol: La defensa de Leonardo Ramos a Dawson y la convicción de ir por la Copa Uruguay

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El entrenador de Peñarol, Leonardo Ramos, aseguró que el equipo “tendría que haber estado más arriba” en el Clausura, defendió a Kevin Dawson y expresó que van con todo por quedarse con la Copa AUF Uruguay.

“El partido anterior tuvimos un buen rendimiento. Hemos ganado mucho vuelo por las bandas y eso es importante. Decidimos por este equipo en los últimos dos partidos y nos dejó contentos”, dijo el DT entrevistado por VTV tras el final del cotejo con triunfo 2-0 ante Cerro Largo en el Ubilla.

“Los que me conocen saben que me gusta jugar con extremos rápidos. Nico (Rossi) y Nacho (Laquintana) en algún pasaje no estaban en un buen momento y cuando los pusimos terminaron siendo determinantes”, analizó.

Consultado sobre el penal atajado por Kevin Dawson, salió rápidamente al cruce: “es un arquero que hace varios años está en el plantel, fue campeón muchas veces y en varias ocasiones se le faltó el respeto. Por momentos es objeto de la crítica y es un golero que hace tiempo esta en la institución, ganó mucho y nos merece el mayor respeto”.

“Hace tres meses que estamos en el club, es poco tiempo, más allá de que hay jugadores que me conocen, otros no y tienen que entender nuestra forma de jugar”, dijo haciendo un balance de la actuación desde su llegada: “tendríamos que haber estado más arriba. Ahora encaramos la Copa Uruguay con el objetivo primordial de ser campeones”.

Y cerró: “la lectura que tenemos del plantel es importante para saber que nos falta, lo que podemos traer, pero para eso hay tiempo. Nos quedan 20 días importantes para ir con todo a ganar la primera edición de la Copa Uruguay”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy