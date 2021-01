Peñarol: Ignacio Ruglio reconoció el interés por incorporar a Matías Aguirregaray

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, está enfocado en asegurar la continuidad de algunos jugadores que tienen posibilidades de emigrar. Entre ellos, el que tiene la opción más clara de salir es Gary Kagelmacher, quien recibió una importante propuesta económica de Atlético Nacional de Medellín. No obstante, a favor de los carboneros está el hecho de que cuenta con contrato hasta diciembre.

“Pablo (Bengoechea) y Mauricio (Larriera) hablaron con el jugador y me queda una reunión con él hoy. Sabe que el club lo necesita y que no podemos cometer errores del pasado desarmando planteles. Hay que ponerse de ambos lados; primero cuidar al club, que es mi obligación como presidente, e intentar entender la situación del jugador para ver cómo llegamos a un acuerdo con el concepto de que tiene que quedarse”, dijo Ruglio al programa ‘100% Deporte’ de Sport 890.

“No tenemos margen y hay que ganar el Campeonato Uruguayo y entrar a la fase de grupos de la Libertadores. Para eso hay que mantener el plantel como estaba. Esa ha sido mi obsesión en estos 10 días y será la de la próxima semana hasta que arreglemos a los jugadores que tenían alternativas para salir. Hay dos o tres jugadores que tenemos que ver cómo vamos a hacer para quedarse, pero la política que nos trazamos es no desarmar el plantel”, reiteró.

“Voy a trabajar para que todo el mundo esté conforme. No alcanza con recordarles a los futbolistas que tienen contrato, sino que hay que ir un paso más y ver cómo solucionamos la situación. Lleva horas, charlas y entender a ambas partes. Tengo fe de que al final de la semana lo vamos a lograr”, comentó, y no dio a conocer quiénes son los otros jugadores que podrían emigrar. Uno de ellos es Giovanni González y ya se piensa en un sustito, aunque recién podría entrar en acción a partir del Apertura y la Copa Libertadores.

Consultado por Matías Aguirregaray como posible incorporación, dijo que habló con él “por teléfono un rato largo”. “Está con 31 años, es de la casa y sabe lo que tiene que venir a hacer. Ya anduvo un tiempo girando por el mundo y tiene ganas de quedarse”, reconoció.

“Si está cerca no lo sé porque todavía no empezamos a hablar de los temas que son definitorios para que se quede un par de años acá. Por la intención de él y la nuestra, estará cerca. Él sabe que la situación del club en materia de números es complicada y que estamos trabajando en eso. Su voluntad y la de club es que llegue”, dijo, y aclaró que la posibilidad del retorno del argentino Cristian Lema no es tan clara. “De hecho no he hablado con él”, concluyó el presidente carbonero.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy