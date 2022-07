Peñarol: Habrá “entre siete y ocho altas en total”, según reconoció Ignacio Ruglio

Fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló con los medios minutos antes del partido frente a Fénix y confirmó que además de las altas de Nicolás Milesi, Yonatthan Rak y Kevin Méndez, habrá al menos cinco más en los próximos días. “Lo de Kevin creo que ya hay algún papel adelantado y lo de Rak creo que se firma mañana. Hay entre cuatro y cinco más que en las próximas horas van a llegar”, dijo.

“Entre lunes y martes se sabrá todo. Además de Milesi, Rak y Kevin, si se concretan, muy probablemente haya cinco o seis más, por lo que serán entre siete y ocho en total. Vamos a tratar de confirmar esas altas entre lunes y martes para el miércoles ya tener el plantel confirmado dos días antes de cerrarse el período de pases”, dijo al ser consultado por Jesús Trindade y Maximiliano Silvera.

Alemán, Sánchez y Carneiro no llegarán

Respecto a Brahian Alemán, reconoció que está descartado. “Él mismo me dijo que no tiene forma de salir de Gimnasia con la situación del club en este momento. Es sumamente entendible y preferimos eso; me lo dijo hace una semana y es mucho más fácil para poder seguir por otro camino”, destacó.

Tampoco recalará en filas aurinegras en este período de pases Carlos Sánchez, quien no estaba teniendo continuidad en el Santos pero empezó a recuperar protagonismo en las últimas semanas. “Quería cumplir el sueño de jugar en Peñarol, pero no es sencillo porque le queda un año de contrato en Santos y está jugando”, dijo.

Otro que difícilmente llegue es Gonzalo Carneiro, cuyo contrato con Liverpool tiene cláusula de salida únicamente al exterior. “No sé si está descartado. Creo que se iba a terminar de descartar si se iba a México y todavía no se ha ido, pero igual no estamos esperando por él. Tenemos otras alternativas que son las que intentamos cerrar entre lunes y martes. Hoy avanzamos bastante con dos nueves clásicos de gol. Hay uruguayos y hay de afuera”, comentó.

Se negocia por Martirena y se espera por Ceppelini

Otro hombre de Liverpool que interesa es el lateral Gonzalo Martirena, por quien “se está negociando” con el presidente negriazul, José Luis Palma, aunque reconoce que todavía “no se sabe lo que va a pasar”.

“Palma dice que va a competir por ganar el Campeonato Uruguayo que no ha podido ganar y dice que el poderío que entregue a sus competidores le restará poderío a él. Es entendible. Veremos sobre la hora si podemos confirmar a Martirena y sino tenemos otra alternativa en ambos laterales”, indicó.

Respecto a Pablo Ceppelini, cuyo préstamo del Cruz Azul expira y no seguiría para el Torneo Clausura porque los mexicanos pretenden venderlo de forma definitiva a menos de seis meses de que termine su contrato, Ruglio dijo no saber qué ocurrirá.

“Me reuní con Carlos Villalba, su representante, y me pidió 10 días para evaluar las dos ofertas que tiene. Hay una de China por mucho dinero. A mitad de la semana sabré lo que va a hacer. Como el préstamo terminaba y tenía posibilidades de irse, teníamos prevista esa posición. Si se queda, bienvenido sea. Nunca se habló de plata. Sólo se habló de que Cruz Azul, por el tiempo de contrato que le queda, intentará hacer caja con eso”, concluyó.

