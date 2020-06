Fútbol uruguayo

Peñarol: Guzmán Pereira no renueva y se irá del club a fin de mes: "la he pasado muy bien"

"No estaba jugando mucho", dijo el volante y agregó: "Diego Forlán trajo otros jugadores en mi posición y no tenía muchos minutos"

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El vicepresidente de Peñarol, Rodolfo Catino, confirmó que el volante Guzmán Pereira no renovará su contrato con Peñarol y dejará el club, tal y como había dejado a entrever el propio volante hace un par de semanas.

Catino, entrevistado en el programa "Tiempo de Fútbol" de Sport 8.90 AM, confirmó la salida del mediocampista surgido en Wanderers que finaliza su contrato el 30 de junio y no será renovado.

"Cumplió un ciclo en Peñarol y el lo sabe", dijo Catino que no se guardo elogios para el futbolista: "es un gran muchacho que ha dado todo por el club y tendrá buenas oportunidades en el futuro".

"Soy hincha de Peñarol", dijo el pasado 26 de mayo Guzmán Pereira en un vivo de Instagram, donde anticipó la situación: "hace cuatro años que estoy, salimos campeones en dos, ganamos la Supercopa Uruguaya. La he pasado muy bien"

"Se me termina el contrato y quiero buscar nuevo destino", dijo en aquella oportunidad y agregó: "no estaba jugando mucho. Forlán trajo otros jugadores en mi posición y no tenía muchos minutos", aseguró analizando la situación.

"Por eso quiero cambiar el aire, estar cuatro años en un equipo grande lleva una carga anímica muy importante. Por momentos fui capitán, una gran suerte pero que te genera más responsabilidades extras y con ello más carga anímica".

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy