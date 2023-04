Peñarol: El estado sanitario de Leonardo Coelho y la apuesta para su retorno al plantel

Fútbol uruguayo

"Salí a trotar junto a Cristóforo y se me apretó la zona. Decidimos dar un paso atrás y estar al máximo para que no se repita", aseguró.

El defensa de Peñarol, Leonardo Coelho, se refirió a su situación sanitaria que lo volvió a dejar al margen del duelo ante Fénix y comentó: “la idea es volver al cien por ciento”.

Coelho, entrevistado en Radio Nacional (11.30 AM) comenzó hablando del duelo ante los albiovioletas: “es un cotejo muy especial, porque fue el equipo que me abrió las puertas en Uruguay. Me tocó estar afuera, aunque me hubiera encantado estar en la cancha”.

“Ahora estoy tratando de recuperar, volver bien, porque venía de una lesión antes del clásico y luego me tocó esta otra”, comentó y fue a más: “ahora tratando de estar al cien por cien para que esto no vuelva pasar y pueda actuar dentro de la cancha”.

Consultado sobre lo que le sucedió, contó: “jugué el clásico notable, en el partido con America Mineiro (por Copa Sudamericana) me sentí bien, pero en los días posteriores sucedió todo”

“Salí a trotar junto a Cristóforo y se me apretó la zona. Ahí decidimos dar un paso atrás, recuperar mejor, estar al máximo para que esto no se repita. La idea es volver para tener continuidad”.

Y cerró: “no fue un desgarro, fue una distensión. He querido volver pero me ha molestado para trotar, los doctores piensan que puede ser algo en el ciático. La idea es estar pronto para el jueves (ante Defensa y Justicia por Copa)”.

