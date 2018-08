Peñarol: El director de Manyas La Película aclaró un malentendido surgido en redes sociales

Fútbol uruguayo

Andres Benvenuto, director de Manyas La Película, aclaró públicamente que no tiene relación alguna con la página de Facebook "Manyas la película", que tampoco es una cuenta oficial del largometraje.

"Quiero a través de estas líneas dejar en claro que los productores de la película Manyas NO tienen ninguna relación con quien administra la página de Facebook llamada Manyas la pelicula. Desconocemos quién es su autor. Esta aclaración se debe a que en las últimas horas, esta persona ha posteado que tiene entradas para revender para el clásico próximo. Queremos dejar en claro que esta es una práctica a la que no adherimos, y que por consiguiente no tenemos, ni nunca tuvimos que ver, con la venta o reventa de entradas para un partido de fútbol. El autor de la o las páginas de facebook Manyas la película, nunca se ha identificado y tampoco ha dado respuesta a nuestro pedido de rectificación de sus dichos y seguramente no tiene presente la trascendencia y derivaciones que pueden tener sus publicaciones. Les pido a los que quieran reenvíen estas líneas", publicó Benvenuto.