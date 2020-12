Peñarol: El delegado Juan Antonio Rodríguez explicó las denuncias contra Nacional

Fútbol uruguayo

Un día después de que Nacional denunciara a Peñarol por incumplir el protocolo sanitario en el clásico del pasado domingo en el estadio Campeón del Siglo, la entidad aurinegra resolvió contrarrestar con denuncias a su par tricolor. Así lo confirmó al programa ‘Hora 25’ de Radio Oriental Juan Antonio Rodríguez, uno de los delegados mirasoles ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Peñarol denuncia hechos, no personas; la presencia del avión, la invasión de parciales, delegados, oficiales y directivos de Nacional a la zona de pulmón que había entre las dos áreas asignadas a las instituciones, y la trifulca que se armó en zona de vestuarios, donde nuevamente los jugadores de Nacional invaden la zona que estaba delimitada. También denunciamos las declaraciones de los distintos dirigentes, que entendemos que tienen una potencialidad de violencia muy grande y merecen ser puestas en conocimiento de la Comisión de Seguridad y la Comisión Disciplinaria de la AUF”, explicó el directivo carbonero.

La cronología de los hechos

“Llegamos al estadio y nos encontramos con una avioneta sobrevolando el espacio aéreo del Campeón del Siglo con un cartel que hacía referencia a finales perdidas el año pasado con el tradicional rival. Eso de por sí crispó los nervios de todos los presentes. La gente de Nacional lo vitoreó como una chanza graciosa, pero objetivamente considerada entendemos que es el comienzo de lo que se verificó en la cancha y fuera de ella”, comenzó explicando Rodríguez.

“Después de la expulsión de Gabriel Neves, al momento de salir el jugador de la cancha, bajaron personas vinculadas a Peñarol a propinarle algún insulto. Eso generó que la parcialidad de Nacional, integrada por dirigentes, jugadores no convocados, mánager deportivo y jefe de prensa, salieran del límite que tenían asignado en el sector de la tribuna Henderson, invadiendo la zona neutral. Intervinieron la guardia de Peñarol y la policía para contener el embate”, puntualizó.

“A partir de ahí eso se replicó en zona de vestuarios entre jugadores y nuevamente el mánager deportivo (Iván Alonso). Después todo tuvo un infeliz epílogo con algunas declaraciones de dirigentes de Nacional que acusaron a Pablo Giménez de ladrón, diciendo una frase intimidatoria como que esto es redondo”, dijo, y si bien aclaró que las amenazas que recibió el árbitro no están “directamente vinculadas” al Club Nacional de Football, sí considera que están relacionadas con sus hinchas. “

“Esperamos un poco la reacción de Nacional formalmente. Nacional presentó denuncias al Ministerio del Interior y de Salud Pública denunciando hechos. Esperábamos que no fuera así. Con los dirigentes y delegados de Nacional nos llevamos bárbaro, pero institucionalmente tomaron esa opción. Peñarol no estila hacer denuncias en los escritorios ni tratar de obtener victorias que no se logran en la cancha, pero nos vimos en la necesidad de contrarrestar las denuncias que van desde el episodio del avión hasta las declaraciones de Alejandro Balbi y Gustavo Amoza”, señaló Rodríguez.

Iván Alonso y los expulsados por riña

Rodríguez advirtió, en referencia a Iván Alonso y sus insultos al árbitro en zona de vestuarios, que “nuevamente se informa una conducta muy similar a la que se le imputó en el Franzini (en noviembre de 2019), acusando de ladrón a Giménez”. “Ahí hay una conducta que se repite y que en este caso la Comisión Disciplinaria debe tener un tratamiento distinto al que tuvo antes porque no es cualquier persona; es un funcionario de Nacional que representa los colores de la institución”, manifestó.

También está en el marco de la Comisión Disciplinaria el expediente instruido sobre los expulsados post-partido, que en el caso de Peñarol son Robert Herrera, Fabricio Formiliano y Jonathan Urretaviscaya. El delegado carbonero entiende que “no se verifica una riña tumultuosa, que es lo que tipifica el juez”, y al respecto señala que “la prueba son los videos”.

“Simplemente hubo una escaramuza que no significa riña. No se advierte que haya puñetazos o patadas como dijo el juez en su confidencial. Imagino que Nacional irá en la misma línea porque los jugadores no entraron en ese imaginario que plantea Giménez en su confidencial. Deseamos que no tipifique”, señaló.

El protocolo y la multa del Ministerio de Salud Pública

Consultado por la cantidad de gente de Peñarol presente en el Campeón del Siglo, que es uno de los puntos que maneja Nacional en sus denuncias, argumentó que “todas las personas que ingresaron estaban autorizadas por la AUF, por lo que la responsabilidad de Peñarol no es tal”.

Vinculado con ese hecho está la multa de 150 unidades reajustables que le impuso el Ministerio de Salud Pública (MSP) a la entidad carbonera, según adelantó Radio Carve, aunque al respecto Rodríguez explicó que su club apenas recibió “trascendidos de prensa y ninguna notificación formal”.

“Obviamente la vamos a recurrir porque la multa vendrá acompañada por una fundamentación. Quiero pensar, por la contundencia de las imágenes, que el MSP no va a votar la multa simplemente a Peñarol. También hubo dirigentes y funcionarios de Nacional que estuvieron sin tapabocas. Si las multas buscan ser sanciones ejemplarizantes, que lo sean, pero en igualdad de condiciones”, concluyó.

