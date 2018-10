Peñarol: El Memo valoró que los goles los "hayan hecho otros que no sean el Toro"

Fútbol uruguayo

"Eso es bueno y es lo que pedía: no dejar solo al Toro en la obligación de hacer goles", resaltó el técnico aurinegro sobre el goleo de su equipo.

Diego López habló luego de la victoria de Peñarol 2-0 sobre Fénix en el Estadio Campeón del Siglo. "Creo que por momentos se hicieron las cosas bien cuando teníamos la pelota, pero en el partido anterior fue superior el nivel de juego", comentó el técnico comparando el rendimiento de su equipo con el del partido anterior, en el que perdió con Rampla.

"Este es un partido especial porque los equipos de Juan (Carrasco) te dejan los tres atacantes. Era un partido distinto", explicó sobre las condiciones que se presentaron de parte del rival.

"Hicimos los goles. Estamos contentos que los hayan hecho otros que no sean el Toro. No por el Toro, pero eso es bueno y es lo que pedía: no dejar solo al Toro en la obligación de hacer goles. Se ha trabajado para tratar de mejorar eso", explicó el técnico aurinegro.

"Hay que hacer los goles", resaltó sobre la diferencia en el encuentro de este sábado. "El partido anterior llegamos a la conclusión que fue así y este partido ellos dieron la sensación de que podían hacer el gol de un momento a otro. Hoy hicimos los goles y ganamos nosotros", insistió en la comparación con el encuentro ante Rampla, donde Peñarol generó mucho y no marcó.

Por último valoró la actuación de Dawson y aclaró que también la de Cardozo en los partidos en los que tuvo que intervenir: "El nivel de nuestro arquero es muy bueno para el equipo. Están cuando tienen que estar".